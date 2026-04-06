سلام تلقى اتصالًا من نظيره الإسباني: التوغل الإسرائيلي في لبنان تحت ذرائع إنشاء منطقة عازلة أمر مرفوض
06 April 2026
25 secs ago
source: tayyar.org
تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالا من نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، الذي عبّر عن "دعم إسبانيا للبنان وسلامة أراضيه، ولقرارات الحكومة اللبنانية، لا سيما ما يتعلق بحظر النشاط العسكري لحزب الله". كما دان الاعتداءات على قوات اليونيفيل، وأكد "ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة في هذا الشأن"، مضيفا أنّ إسبانيا "ملتزمة بدعم الشعب اللبناني ومساندته، وقد خصصت مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 9 ملايين يورو".
من جهته، ثمّن الرئيس سلام دعم إسبانيا على الصعيدين الإنساني والسياسي، ومساهمتها في قوات اليونيفيل، وأشار إلى أن "التوغل الإسرائيلي في لبنان تحت ذرائع إنشاء منطقة عازلة أو حزام أمني هو أمر مرفوض بالكامل"، وأن "على إسرائيل وقف عملياتها الحربية والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية".
