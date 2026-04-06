النبطية - شن الطيران الحربي الاسرائيلي اعتبارا من منتصف ليل الأحد - الإثنين وحتى فجر اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات حداثا بـ7 غارات متتالية، وحاريص (على دفعتين)، صربين، كفرا، الجميجمة، السلطانية حيث لم ينفجر الصاروخ.



وتزامن ذلك مع قصف مدفعي، استهدف بلدتي كفرا وحاريص في قضاء بنت جبيل.