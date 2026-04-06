أمطار ورياح ناشطة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
06 April 2026
18 secs ago
source: tayyar.org
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج ابتداء من 1900 متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس ربيعي متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من يوم الخميس بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره البحر الاسود يزيد من التقلبات، يستمر تأثيره حتى ظهر يوم السبت المقبل حيث يستقر الطقس تدريجيا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13 و23 وفي زحلة بين 9 و22 درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار محلية مع احتمال أن تشتد اعتبارا من بعد الظهر مترافقة ببرق ورعد في المناطق الشمالية، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.
الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج ابتداء من 1900 متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.
الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات، تنشط الرياح بعد الظهر فتقارب ال 50 كم/س وتكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة محلية خاصة جنوب البلاد.
الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، يتحول الطقس اعتبارا من الظهر الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد.
- الحرارة على الساحل من 12 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 16 درجة، في الداخل من 6 إلى 14 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 18°م.
- الضغط الجوي: 1021 HPA أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06:21 ساعة غروب الشمس: 19:01
Just in
12 :37
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: من غير المعقول دعوتنا للجلوس إلى طاولة المفاوضات تزامنًا مع توجيه التهديدات لنا
12 :25
وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران
12 :22
مضيق هرمز.. فتيل الحرب الذي يشعل أوروبا ويقلق العالم (Skynews) تتمة
12 :20
وزارة الخارجية الإيرانية: أميركا دمرت مسار الدبلوماسية خلال أشهر بأسوأ طريقة والعالم يشهد أن ادعاءاتها غير أفعالها
12 :13
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: الولايات المتحدة قد تتنازل عن بعض مطالبها
12 :13
القناة 14 الإسرائيلية: العثور على الجثث الأربع لأشخاص كانوا مفقودين في حيفا بعد قصف إيراني
Other stories
هزّة أرضيّة تضرب لبنان.... هذه قوّتها!
من جديد.. "إنذار عاجل" إلى سكّان الضاحية الجنوبية!
غارة إسرائيلية قرب مستشفى
أدرعي ينشر حول غارة عين سعادة... ماذا قال؟
التيار الوطني الحر: على مسؤولي "الحزب" عدم الإختباء بين المدنيين وحصر وجودهم في جبهات المواجهة
فريد البستاني يدق ناقوس الخطر: لضمان إنتظام سلاسل الإمداد لمستلزمات الحياة الأساسية
مقترح أميركي لهدنة مؤقتة.. يليها اتفاق محتمل من مرحلتين؟
عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 نيسان 2026
يوم دامٍ
«المصنع» يختبر ضمانات أميركا للبنان
"يديعوت أحرونوت": "الجيش" شريك في تضليل الحكومة بشأن حزب الله
إستشهاد مسؤول قواتي وزوجته !
بالصور: استهداف شقة في منطقة عين سعاده المتنية!
خاص - انكفاء إعلامي تحت ضغط التحولات؟
أمانة سر البطريركية المارونية عن إلغاء القافلة الإنسانية إلى الجنوب: انتهاك للقانون الدولي الإنساني
بالصورة: " الحزب" ينشر خريطة .. ما هي؟!
خاص - يُخابر العدو.. عميلٌ في أحد مساجد بيروت!
التقرير اليومي للعدوان: 1461 شهيدًا!
مأساة في رميش... فقدت جنينها بسبب الطرقات المقفلة!
8 غارات على الضاحية حتى الآن.. ماذا استهدفت إسرائيل؟
Just in
12 :37
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: من غير المعقول دعوتنا للجلوس إلى طاولة المفاوضات تزامنًا مع توجيه التهديدات لنا
12 :25
وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران
12 :22
مضيق هرمز.. فتيل الحرب الذي يشعل أوروبا ويقلق العالم (Skynews) تتمة
12 :20
وزارة الخارجية الإيرانية: أميركا دمرت مسار الدبلوماسية خلال أشهر بأسوأ طريقة والعالم يشهد أن ادعاءاتها غير أفعالها
12 :13
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: الولايات المتحدة قد تتنازل عن بعض مطالبها
12 :13
القناة 14 الإسرائيلية: العثور على الجثث الأربع لأشخاص كانوا مفقودين في حيفا بعد قصف إيراني
مضيق هرمز.. فتيل الحرب الذي يشعل أوروبا ويقلق العالم
06 April 2026
بالفيديو: بشرى الخليل لـ"شو الوضع": هكذا تربح القوى الصغرى على قوة عظمى...
06 April 2026
ليلة عنيفة على قرى قضاء النبطية...
06 April 2026
مقتل مسؤول إيراني في هجوم أميركي إسرائيليّ
06 April 2026
هزّة أرضيّة تضرب لبنان.... هذه قوّتها!
06 April 2026
حول مقترح وقف النّار... كيف علّقت إيران؟
06 April 2026
من جديد.. "إنذار عاجل" إلى سكّان الضاحية الجنوبية!
06 April 2026
قبل ساعة الحسم... مقترح جديد لوقف النار: وهذه تفاصيله!
06 April 2026
غارة إسرائيلية قرب مستشفى
06 April 2026
أدرعي ينشر حول غارة عين سعادة... ماذا قال؟
06 April 2026