توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج ابتداء من 1900 متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من يوم الخميس بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره البحر الاسود يزيد من التقلبات، يستمر تأثيره حتى ظهر يوم السبت المقبل حيث يستقر الطقس تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13 و23 وفي زحلة بين 9 و22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار محلية مع احتمال أن تشتد اعتبارا من بعد الظهر مترافقة ببرق ورعد في المناطق الشمالية، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج ابتداء من 1900 متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات، تنشط الرياح بعد الظهر فتقارب ال 50 كم/س وتكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة محلية خاصة جنوب البلاد.

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، يتحول الطقس اعتبارا من الظهر الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد.

- الحرارة على الساحل من 12 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 16 درجة، في الداخل من 6 إلى 14 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 18°م.

- الضغط الجوي: 1021 HPA أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06:21 ساعة غروب الشمس: 19:01