

صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:



نظرًا للمخاطر الكبيرة على حياة المدنيين الذين يستضيفون مئات الآلاف من المهجرين اللبنانيين، ومع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل، ومع إدانتنا الجرائم التي ترتكبها، وبسبب ملاحقتها عناصرَ حزب الله المنخرط في الحرب، نرى أنه على مسؤولي "الحزب" وكوادره وقيادييه أن يتحملوا المسؤولية الأخلاقية، وذلك بعدم الإختلاط والإقامة والاختباء بين المهجّرين المدنيين والمستضيفين وحصر وجودهم في مناطق جبهات المواجهة حيث تكون المقاومة الفعلية، وذلك حفاظاً على حياة الناس والسلم الأهلي وعلى النسيج الوطني.