التيار الوطني الحر: على مسؤولي "الحزب" عدم الإختباء بين المدنيين وحصر وجودهم في جبهات المواجهة
06 April 2026
7 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:
نظرًا للمخاطر الكبيرة على حياة المدنيين الذين يستضيفون مئات الآلاف من المهجرين اللبنانيين، ومع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل، ومع إدانتنا الجرائم التي ترتكبها، وبسبب ملاحقتها عناصرَ حزب الله المنخرط في الحرب، نرى أنه على مسؤولي "الحزب" وكوادره وقيادييه أن يتحملوا المسؤولية الأخلاقية، وذلك بعدم الإختلاط والإقامة والاختباء بين المهجّرين المدنيين والمستضيفين وحصر وجودهم في مناطق جبهات المواجهة حيث تكون المقاومة الفعلية، وذلك حفاظاً على حياة الناس والسلم الأهلي وعلى النسيج الوطني.
Just in
09 :32
وكالة الأنباء الرسمية: الجهات المختصة في الفجيرة تعاملت مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات دو بالإمارة بطائرة مسيرة قادمة من إيران
09 :29
"لن تروا له مثيلا!!!".. ترامب ينشر هذا التاريخ: الساعة 8:00 مساء الثلاثاء..! (Skynews) تتمة
09 :12
الجيش الاسرائيلي: خلال الأيام الأخيرة رصدنا منصات إطلاق ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله داخل مبانٍ مدنية في لبنان وقمنا بتدميرها
09 :03
موقع "واللا" الإسرائيلي: طواقم الإنقاذ تواصل البحث عن شخصين ما زالا مفقودين تحت ركام المبنى المنهار في حيفا جراء القصف الصاروخي
08 :56
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة "بيك أب" على طريق ميفدون وسقوط إصابتين
08 :40
تحليق مكثّف للمسيّرات الإسرائيلية في كافة مناطق الجنوب اللبناني
فريد البستاني يدق ناقوس الخطر: لضمان إنتظام سلاسل الإمداد لمستلزمات الحياة الأساسية
مقترح أميركي لهدنة مؤقتة.. يليها اتفاق محتمل من مرحلتين؟
عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 نيسان 2026
يوم دامٍ
«المصنع» يختبر ضمانات أميركا للبنان
"يديعوت أحرونوت": "الجيش" شريك في تضليل الحكومة بشأن حزب الله
إستشهاد مسؤول قواتي وزوجته !
بالصور: استهداف شقة في منطقة عين سعاده المتنية!
خاص - انكفاء إعلامي تحت ضغط التحولات؟
أمانة سر البطريركية المارونية عن إلغاء القافلة الإنسانية إلى الجنوب: انتهاك للقانون الدولي الإنساني
بالصورة: " الحزب" ينشر خريطة .. ما هي؟!
خاص - يُخابر العدو.. عميلٌ في أحد مساجد بيروت!
التقرير اليومي للعدوان: 1461 شهيدًا!
مأساة في رميش... فقدت جنينها بسبب الطرقات المقفلة!
8 غارات على الضاحية حتى الآن.. ماذا استهدفت إسرائيل؟
حصيلة أولية للغارة على الجناح....
الجيش ينعى الشهيد نحله بعد غارة على كفرحتى
جعجع يرد على كلام الرئيس عون عن السلم الأهلي: الدولة هي التي ترسّخه
بالفيديو - مجزرة في الجناح: من دون إنذار... غارة على مبنى من 3 طوابق!
بينهم طفلة... استشهاد 7 جرّاء غارة
