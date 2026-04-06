

دوّن رئيس لجنة الإقتصاد البرلماتية النائب فريد البستاني على حسابه على منصة "X" :



"‏أدعو السادة الوزراء كل من موقعه

إلى ضرورة التحرك وفق خطّة شاملة تتضمن تفعيل الإتصالات الداخلية والخارجية على مختلف الصعد لتمرير هذه الظروف الصعبة، وذلك بالتعاون مع حاكم المصرف المركزي لتأمين احتياجات لبنان من العملة الصعبة واتخاذ تدابير احترازية كي نحد من أي شح متوقع في تحويلات أموال المغتربين وخاصة من دول الخليج، نتيجة المتغيرات الإقتصادية والأمنية المستجدة

ما يجعل هذه التحويلات موردا مهددا بالتراجع!

إن ضمان إبقاء دوران العجلة الإقتصادية وضمان إنتظام سلاسل الإمداد لإستيراد مستلزمات الحياة الأساسية من أغذية وادوية ومحروقات وغيرها من الأساسيات هو مسؤولية وطنية والتزام أخلاقي وسلوكي شامل يقع على عاتقنا جميعا تجاه الوطن والمواطن."