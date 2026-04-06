يوم دامٍ
06 April 2026
10 secs ago
source: النهار
بعض ما جاء في مانشيت النهار:على الصعيد الميداني، فاتسم يوم أمس بحصيلة دامية في صفوف المدنيين. إذ أغار الطيران الحربي الاسرائيلي بعد الظهر مستهدفاً بعنف الضاحية بسلسلة من الغارات فاقت الثماني غارات، طاولت تقاطع الجاموس عند محطة الأمانة والجناح وأوتوستراد السيد هادي قرب أفران الوفاء والرويس خلف مجمع سيد الشهداء، وحارة حريك، والغبيري.
واستهدفت الغارة على منطقة الجناح مبنى من 3 طوابق في حي آل المقداد، المكتظ بالسكان، خلف مستشفى الحريري، وأدت في حصيلة أولية إلى سقوط أربع ضحايا وإصابة 39 بجروح، وفق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.
وفي الجنوب أدّت 6 غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت بلدة كفرحتى في قضاء صيدا، فجر أمس، إلى وقوع أضرار مادية كبيرة، وذلك عقب إنذار وجّهه الجيش الإسرائيلي للأهالي بضرورة الإخلاء، ثم تكشّفت الغارات عن مقتل عائلة نازحة من بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، وهم: علي نحله، وزوجته جمال حرب، واولادهما ريما، حسين نحلة، ورولا نحلة زوجة حسين فران، وحفيدته الطفلة أمل حسين فران.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرحتى قضاء صيدا أدت إلى سقوط سبعة مواطنين من بينهم طفلة عمرها أربع سنوات. كما نعت قيادة الجيش العريف حسين علي نحله الذي استشهد في الغارة الإسرائيلية على كفرحتى.
Just in
08 :08
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في أوفاكيم وتسيئيليم غربي النقب ومناطق جنوبي غلاف غزة
07 :59
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه بئر السبع وديمونا وعراد
07 :48
التحكم المروري: 4 قتلى و7 جرحى في 11 حادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
07 :45
بعد وعيد ترامب.. تفاصيل "الفرصة الأخيرة" لوقف حرب إيران (Skynews) تتمة
07 :41
تحليق مكثّف للمسيّرات الإسرائيلية في أجواء مناطق دير الزهراني، حبوش، دردغيا، حاريص، ياطر، تبنين، كفرا، حميري وكفرجوز جنوبي لبنان
07 :41
غارة من مسيرة استهدفت سيارة عند دوار كفرمان قضاء النبطية
