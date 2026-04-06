على الصعيد الميداني، فاتسم يوم أمس بحصيلة دامية في صفوف المدنيين. إذ أغار الطيران الحربي الاسرائيلي بعد الظهر مستهدفاً بعنف الضاحية بسلسلة من الغارات فاقت الثماني غارات، طاولت تقاطع الجاموس عند محطة الأمانة والجناح وأوتوستراد السيد هادي قرب أفران الوفاء والرويس خلف مجمع سيد الشهداء، وحارة حريك، والغبيري.واستهدفت الغارة على منطقة الجناح مبنى من 3 طوابق في حي آل المقداد، المكتظ بالسكان، خلف مستشفى الحريري، وأدت في حصيلة أولية إلى سقوط أربع ضحايا وإصابة 39 بجروح، وفق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.وفي الجنوب أدّت 6 غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت بلدة كفرحتى في قضاء صيدا، فجر أمس، إلى وقوع أضرار مادية كبيرة، وذلك عقب إنذار وجّهه الجيش الإسرائيلي للأهالي بضرورة الإخلاء، ثم تكشّفت الغارات عن مقتل عائلة نازحة من بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، وهم: علي نحله، وزوجته جمال حرب، واولادهما ريما، حسين نحلة، ورولا نحلة زوجة حسين فران، وحفيدته الطفلة أمل حسين فران.وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرحتى قضاء صيدا أدت إلى سقوط سبعة مواطنين من بينهم طفلة عمرها أربع سنوات. كما نعت قيادة الجيش العريف حسين علي نحله الذي استشهد في الغارة الإسرائيلية على كفرحتى.