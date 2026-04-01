المدن: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف في غارتي خلدة والجناح قائداً بارزاً في حزب الله وقيادياً آخر رفيع المستوى.



وفي وتيرةٍ مُكثّفة وعلى مدى ساعات قليلة وحسب سُجلت ثلاث مواقع استهداف للجيش الإسرائيليّ، من المنصوريّة مرورًا بخلدة وصولًا إلى الجناح بغاراتٍ سُمع صداها في مختلف أنحاء بيروت والمناطق المجاورة.