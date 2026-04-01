الميادين: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت محاولات التوغل الإسرئيلية داخل الأراضي اللبنانية، ومواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقالت المقاومة، في بياناتها المتلاحقة، إنها استهدفت شركة "يوديفات" للصناعات العسكريّة شرق مدينة حيفا المحتلّة بصلية صاروخيّة.



كما استهدفت المقاومة أيضاً معسكر "محانييم" شرق مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة.



وأوضحت المقاومة أن هاتين العمليتين تأتيان "ردّاً على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي إطار موجة عمليّات خيبر 2".





التصدي لمحاولات التوغل الإسرائيلية

أمّا على الصعيد الميداني، فخاض المقاومون اشتباكات عنيفة مع قوّة من "جيش" الاحتلال، في محيط القلعة في بلدة شمع، بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، بالتزامن مع استهدافها بالأسلحة الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة.



واستهدف المقاومون أيضاً، خلال الاشتباكات في بلدة شمع، آليّة عسكرية بصاروخ موجّه، وحقّقوا إصابة مباشرة.



كذلك، استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود وآليّات "جيش" الاحتلال في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.



وتأتي هذه العمليات في إطار مواصلة المقاومة الإسلامية لهجماتها على مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، وأهداف عسكرية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، رداً على العدوان الواسع الذي شنه الاحتلال على البلاد، والذي تجدد في 2 آذار/مارس الماضي، ضمن معركة "العصف المأكول".