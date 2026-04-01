لبنان: المقاومة تستهدف قواعد عسكرية في حيفا وصفد.. وتشتبك مع قوة إسرائيلية في شمع
01 April 2026
4 days ago
source: الميادين
الميادين: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت محاولات التوغل الإسرئيلية داخل الأراضي اللبنانية، ومواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المقاومة، في بياناتها المتلاحقة، إنها استهدفت شركة "يوديفات" للصناعات العسكريّة شرق مدينة حيفا المحتلّة بصلية صاروخيّة.
كما استهدفت المقاومة أيضاً معسكر "محانييم" شرق مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة.
وأوضحت المقاومة أن هاتين العمليتين تأتيان "ردّاً على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي إطار موجة عمليّات خيبر 2".
التصدي لمحاولات التوغل الإسرائيلية
أمّا على الصعيد الميداني، فخاض المقاومون اشتباكات عنيفة مع قوّة من "جيش" الاحتلال، في محيط القلعة في بلدة شمع، بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، بالتزامن مع استهدافها بالأسلحة الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة.
واستهدف المقاومون أيضاً، خلال الاشتباكات في بلدة شمع، آليّة عسكرية بصاروخ موجّه، وحقّقوا إصابة مباشرة.
كذلك، استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود وآليّات "جيش" الاحتلال في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.
وتأتي هذه العمليات في إطار مواصلة المقاومة الإسلامية لهجماتها على مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، وأهداف عسكرية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، رداً على العدوان الواسع الذي شنه الاحتلال على البلاد، والذي تجدد في 2 آذار/مارس الماضي، ضمن معركة "العصف المأكول".
Just in
23 :21
️العثور على جثة سيدة من آل مطر كانت متواجدة في زيارة لعائلة الشهيد بيار معوض لحظة وقوع الغارة
23 :15
مراسل الجديد: استشهاد رئيس بلدية عبا محمد حسين ترحيني وشرطي البلدية محمد مصطفى ترحيني جراء غارة على بلدة عبا في النبطية
23 :14
صاحب الشقة المستهدفة في منطقة عين سعادة: الشقة فارغة ولم أقم بإيجارها لأي شخص والشقة مغلقة كلياً
23 :06
مصادر وزارية للـ LBCI:
- وفي المعلومات ان مصر تلعب دورا اساسيا في هذا المجال لكن لبنان لم ينتزع حتى اللحظة اي ضمانات في هذا المجال
- لبنان وبتوجيهات من رئيسي الجمهورية والحكومة تواصل مع الجانب المصري للتوسط مع اسرائيل بهدف تجميد الضربة على المصنع
23 :03
إستشهاد مسؤول قواتي وزوجته ! تتمة
22 :51
مختار عين سعادة روجيه ابراهيم: حتى الساعة هناك 3 شهداء جراء الاستهدف الإسرائيلي
