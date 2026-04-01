باسيل عبر تلفزيون لبنان:

- لم يلتزم حزب الله الشراكة عندمل حاول فرض رئيس وحكومة على المسيحيين ولم يلتزم بالإستراتيجية الدفاعية عن لبنان عندما ذهب إلى الحرب

- الحكومة كان عليها مسؤولية إلزام أركانها باستراتيجية دفاع وطني لكنها لم تفعل

- الخطأ الذي يرتكبه حزب الله هو أنه يربط سلاحه بشرفه في وقت أن السيد حسن نصر الله قال إن للسلاح وظيفة

- لدينا مسؤولية ألا نخلق مسوّغاً أو استهدافاً للمكون الشيعي

- إسرائيل تنفذ تطهيراً عرقياً وتمييزاً بين اللبنانيين من خلال محاولة تصوير ان الإستهداف للشيعة فقط بهدف خلق وضعية للإشتباك الداخلي

- لدينا مخاوف من احتكاكات وليس لدينا خوف من عدم عودة الشيعة لأنهم عادوا في ٢٠٠٦ و٢٠٢٤ بل الخوف ممن يهجرهم في سبيل عدم إعادتهم

- الخوف الحقيقي هو من تصرفات بعض النازحين في الخروج عن القانون، والخوف أيضا هو ممن يحرض لعدم استضافة المهجرين

- نقول هؤلاء اهلنا ونفتح بيوتنا لكن من ضمن ضوابط هي عدم السماح بأي إنشاءات

- على الحكومة مسؤولية العمل الديبلوماسي والعمل على تأمين المساعدات الإنسانية

- لماذا يجب أن ننتظر صديقاً للبنان كتوم فلتشر ليقول كلبنانيين إلتزموا الهوية اللبنانية ولا تتخلوا عن فكرة لبنان

- هناك خطر داخلي ففي كل يوم نتفادى إشكالاً داخلياً والخطاب المسؤول هو ما يحفظ البلد وهي