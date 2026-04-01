Tayyar Article
وزارة الداخلية البحرينية: الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في منشأة تابعة لإحدى الشركات إثر اعتداء إيراني
01 April 2026
13 hrs ago
source: tayyar.org
21 :57
الرئيس الإيراني في رسالة إلى الشعب الأميركي: إيران لا تكن أي عداء للمواطنين الأمريكيين ولم نبادر قط بإشعال حرب بل تصدينا بحزم وشجاعة لكل من اعتدى علينا
21 :54
باسيل لتلفزيون لبنان:
- رئيس الجمهورية وقّع الموافقة على اعتماد أوراق السفير الإيراني وإلغاؤها يتطلب توقيع رئيس الجمهورية
- السلطة عندما تتخذ قراراً يجب أن تحصنه وإلا يمس ذلك هيبتها كما حصل في قضية الروشة ف"الشطارة" هي في التدرج في اتخاذ القرار بدلاً من المس بمصداقية الدولة
- يجب أن تكون لدى المسؤول الجرأة فالأمور لا تُدار بالتهرب من المسؤولية
- لا تخطئوا وتتعاطوا مع الشيعة كطائفة مهزومة وهنا يجب التمسك بمنطق الدولة فنحن سنبقى نعيش مع بعضنا
- ندفع غالياً من الأرواح وتدمير المنازل والهجرة
21 :47
الرئيس الإيراني: ما نقوم به هو رد يستند لحق مشروع في الدفاع عن النفس وليس عملا عدوانيا
21 :43
باسيل لـ"تلفزيون لبنان":
- المقاومون المسيحيون في الحرب واجهوا وضع اليد الفلسطيني والسوري وهناك من رفض التعامل مع إسرائيل
- هناك خطر على فكرة لبنان فإسرائيل تسير بسياسة تقسيم المنطقة ولماذا يجب كمسيحيين أن نسير بمشروع تقسيمي للخلاص من سلاح حزب الله؟!
- المبادرة المصرية تقوم على فكرة ان نزع سلاح حزب الله عبر الجيش اللبناني ليست واقعية
- من ال١٩٩٠ أعطوا مشروعية لسلاح حزب الله والإستراتيجية الدفاعية هي إلزام لحزب الله بالإنخراط فيها
- الحكومة التزمت الإستراتيجية الدفاعية في البيان الوزاري وهذه مصلحة لبنانية
- إذا أمّنا للبنان حمايته ما هو مبرر سلاح حزب الله؟
- لا لإسرائيل في لبنان وكذلك لا لإيران وتحييد لبنان يجب أن يتم في شكلٍ كامل
- عندما يكون هناك لبناني يقاتل في وجه إسرائيل هل تقول للجيش واجِهُه؟
- عندما يحصل احتلال يحق لأي لبناني المقاومة بشرعية ميثاقية وقانونية فالباقون في الجنوب مقاومون
- الرئيس ميشال عون دعا مرات عدة للحوار حول الإستراتيجية الدفاعية عارضها خصوم حزب الله والسيد حسن نصر الله قال لي "بيعونا ياها" لكننا أصرينا على عقدها
21 :27
باسيل عبر تلفزيون لبنان:
- لم يلتزم حزب الله الشراكة عندمل حاول فرض رئيس وحكومة على المسيحيين ولم يلتزم بالإستراتيجية الدفاعية عن لبنان عندما ذهب إلى الحرب
- الحكومة كان عليها مسؤولية إلزام أركانها باستراتيجية دفاع وطني لكنها لم تفعل
- الخطأ الذي يرتكبه حزب الله هو أنه يربط سلاحه بشرفه في وقت أن السيد حسن نصر الله قال إن للسلاح وظيفة
- لدينا مسؤولية ألا نخلق مسوّغاً أو استهدافاً للمكون الشيعي
- إسرائيل تنفذ تطهيراً عرقياً وتمييزاً بين اللبنانيين من خلال محاولة تصوير ان الإستهداف للشيعة فقط بهدف خلق وضعية للإشتباك الداخلي
- لدينا مخاوف من احتكاكات وليس لدينا خوف من عدم عودة الشيعة لأنهم عادوا في ٢٠٠٦ و٢٠٢٤ بل الخوف ممن يهجرهم في سبيل عدم إعادتهم
- الخوف الحقيقي هو من تصرفات بعض النازحين في الخروج عن القانون، والخوف أيضا هو ممن يحرض لعدم استضافة المهجرين
- نقول هؤلاء اهلنا ونفتح بيوتنا لكن من ضمن ضوابط هي عدم السماح بأي إنشاءات
- على الحكومة مسؤولية العمل الديبلوماسي والعمل على تأمين المساعدات الإنسانية
- لماذا يجب أن ننتظر صديقاً للبنان كتوم فلتشر ليقول كلبنانيين إلتزموا الهوية اللبنانية ولا تتخلوا عن فكرة لبنان
- هناك خطر داخلي ففي كل يوم نتفادى إشكالاً داخلياً والخطاب المسؤول هو ما يحفظ البلد وهي
21 :21
وزارة الاقتصاد: 12 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات شمالاً تتمة
Just in
-
21 :57
الرئيس الإيراني في رسالة إلى الشعب الأميركي: إيران لا تكن أي عداء للمواطنين الأمريكيين ولم نبادر قط بإشعال حرب بل تصدينا بحزم وشجاعة لكل من اعتدى علينا
-
21 :54
باسيل لتلفزيون لبنان:
- رئيس الجمهورية وقّع الموافقة على اعتماد أوراق السفير الإيراني وإلغاؤها يتطلب توقيع رئيس الجمهورية
- السلطة عندما تتخذ قراراً يجب أن تحصنه وإلا يمس ذلك هيبتها كما حصل في قضية الروشة ف"الشطارة" هي في التدرج في اتخاذ القرار بدلاً من المس بمصداقية الدولة
- يجب أن تكون لدى المسؤول الجرأة فالأمور لا تُدار بالتهرب من المسؤولية
- لا تخطئوا وتتعاطوا مع الشيعة كطائفة مهزومة وهنا يجب التمسك بمنطق الدولة فنحن سنبقى نعيش مع بعضنا
- ندفع غالياً من الأرواح وتدمير المنازل والهجرة
-
21 :47
الرئيس الإيراني: ما نقوم به هو رد يستند لحق مشروع في الدفاع عن النفس وليس عملا عدوانيا
-
21 :43
باسيل لـ"تلفزيون لبنان":
- المقاومون المسيحيون في الحرب واجهوا وضع اليد الفلسطيني والسوري وهناك من رفض التعامل مع إسرائيل
- هناك خطر على فكرة لبنان فإسرائيل تسير بسياسة تقسيم المنطقة ولماذا يجب كمسيحيين أن نسير بمشروع تقسيمي للخلاص من سلاح حزب الله؟!
- المبادرة المصرية تقوم على فكرة ان نزع سلاح حزب الله عبر الجيش اللبناني ليست واقعية
- من ال١٩٩٠ أعطوا مشروعية لسلاح حزب الله والإستراتيجية الدفاعية هي إلزام لحزب الله بالإنخراط فيها
- الحكومة التزمت الإستراتيجية الدفاعية في البيان الوزاري وهذه مصلحة لبنانية
- إذا أمّنا للبنان حمايته ما هو مبرر سلاح حزب الله؟
- لا لإسرائيل في لبنان وكذلك لا لإيران وتحييد لبنان يجب أن يتم في شكلٍ كامل
- عندما يكون هناك لبناني يقاتل في وجه إسرائيل هل تقول للجيش واجِهُه؟
- عندما يحصل احتلال يحق لأي لبناني المقاومة بشرعية ميثاقية وقانونية فالباقون في الجنوب مقاومون
- الرئيس ميشال عون دعا مرات عدة للحوار حول الإستراتيجية الدفاعية عارضها خصوم حزب الله والسيد حسن نصر الله قال لي "بيعونا ياها" لكننا أصرينا على عقدها
-
21 :27
باسيل عبر تلفزيون لبنان:
- لم يلتزم حزب الله الشراكة عندمل حاول فرض رئيس وحكومة على المسيحيين ولم يلتزم بالإستراتيجية الدفاعية عن لبنان عندما ذهب إلى الحرب
- الحكومة كان عليها مسؤولية إلزام أركانها باستراتيجية دفاع وطني لكنها لم تفعل
- الخطأ الذي يرتكبه حزب الله هو أنه يربط سلاحه بشرفه في وقت أن السيد حسن نصر الله قال إن للسلاح وظيفة
- لدينا مسؤولية ألا نخلق مسوّغاً أو استهدافاً للمكون الشيعي
- إسرائيل تنفذ تطهيراً عرقياً وتمييزاً بين اللبنانيين من خلال محاولة تصوير ان الإستهداف للشيعة فقط بهدف خلق وضعية للإشتباك الداخلي
- لدينا مخاوف من احتكاكات وليس لدينا خوف من عدم عودة الشيعة لأنهم عادوا في ٢٠٠٦ و٢٠٢٤ بل الخوف ممن يهجرهم في سبيل عدم إعادتهم
- الخوف الحقيقي هو من تصرفات بعض النازحين في الخروج عن القانون، والخوف أيضا هو ممن يحرض لعدم استضافة المهجرين
- نقول هؤلاء اهلنا ونفتح بيوتنا لكن من ضمن ضوابط هي عدم السماح بأي إنشاءات
- على الحكومة مسؤولية العمل الديبلوماسي والعمل على تأمين المساعدات الإنسانية
- لماذا يجب أن ننتظر صديقاً للبنان كتوم فلتشر ليقول كلبنانيين إلتزموا الهوية اللبنانية ولا تتخلوا عن فكرة لبنان
- هناك خطر داخلي ففي كل يوم نتفادى إشكالاً داخلياً والخطاب المسؤول هو ما يحفظ البلد وهي
-
21 :21
وزارة الاقتصاد: 12 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات شمالاً تتمة
وزارة الاقتصاد: 12 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات شمالاً
01 April 2026
الجيش: توقيف أحد أبرز تجّار المخدرات وهو مطلوب بجرائم عدّة
01 April 2026
أبرز تجّار المخدّرات في قبضة الجيش!
01 April 2026
وفد من "التيار" زار "اللقاء الديموقراطي": تعزيز المساحة المشتركة والإلتفاف حول الجيش اللبناني
01 April 2026
وفد من التيار الوطني الحر زار "تكتل التوافق الوطني": تأكيد على التنسيق وصون الاستقرار الوطني
01 April 2026
فرنسا تلغي قرار الإفراج عن جورج عبد الله!
01 April 2026
الجيش: توقيف 128 سوريًّا لدخولهم الأراضي اللّبنانيّة خلسة!
01 April 2026
شو الوضع؟ الحرب تشتدّ وترامب يتحدث عن طلب إيراني للتفاوض... "التيار" تابع جولاته وإطلالة إعلامية لباسيل الليلة
01 April 2026
الرئيس بري: المطلوب جهد ديبلوماسي استثنائي
01 April 2026
باسيل استقبل وفداً من تكتل "الإعتدال": ضرورة التعاون لحماية الإستقرار
01 April 2026