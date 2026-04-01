باسيل عبر تلفزيون لبنان:

- نتواصل مع الجميع والجميع يتواصلون معنا باستثناء فريق واحد رفض اعطاء موعد وهذا امر يتكرر ولم يعد امرا جديدا

- يجب الحفاظ على لبنان ومن يريدون لبنان الصغير هل يتجرأون على قول ذلك؟ وماذا نفعل عندها بالقرى المسيحية الحدودية في الجنوب والشمال والبقاع؟

- عندما نصل إلى خطر وجودي يجب أن نتكلم جميعا مع بعضنا لا لنتنازل عن مواقفنا بل للقول إنه ممنوع الوصول إلى الإقتتال الداخلي

- المخاطر الوجودية تتمثل باقتطاع جزء من الجنوب وفي الحديث عن سايكس - بيكو

- كيف يمكن تقسيم لبنان جغرافياً؟! فما ارتضيناه هو دستور الطائف الذي سبق وعارضناه، وشرط أي تغيير هو التفاهم والواقعية وتوفر الظروف الداخلية والخارجية

- من يريد لبنان الصغير المسيحي ماذا يفعل بالقرى المسيحية المنتشرة على مساحة لبنان؟

- هل يتجرأون على طرح "لبنان الصغير"؟

- يجب الا يكون هناك موقف مسبق من الفدرالية وهي معتمدة في الكثير من الدول لكن الفدرالية الجغرافية صعبة في لبنان

- الإحتلال الإسرائيلي يعطي شرعية لمن يقاومه كما في كل المواثيق الدولية ومن يبقى اليوم في الجنوب هو مقاوم

- حزب الله أدخلنا في حرب إسناد غزة وفي حرب إسناد إيران ومن هنا رفضنا هذه الحرب