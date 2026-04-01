باسيل لتلفزيون لبنان:

- الأداء الإيراني في لبنان مرفوض وكذلك في الخليج ويجب أن يكون هناك حل سلمي كامل

- أناشد قيادة الجيش ويجب إبقاء ممر آمن لأهالي القرى الحدودية وقمنا باتصالات مع اليونيفيل والسفارة البابوية وما حصل هناك لجهة التمسك بالأرض "بكبّر القلب" وعلى الحكومة مسؤولية مع اليونيفيل لتأمين الحماية ومن تركوا أيضا قاموا بفعل صمود كما أهل القرى الذين بقوا

- نحن واحد مسيحيين ومسلمين بإرادة البقاء في الأرض

- نطلب من شبابنا في "التيار" موقفاً صعباً ونقف في الوسط لحماية الجميع