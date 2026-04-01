سكاي نيوز عربية: قتل 10 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف موكبا مؤلفا من 4 سيارات بمنطقة الجناح القريبة من ضاحية بيروت الجنوبية، ليل الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".



وسبق هذه الغارات استهداف آخر لسيارة على طريق خلدة جنوبي بيروت، أدى بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، إلى سقوط قتيلين.



وتضاربت المعلومات بشأن المستهدف من الغارات، فبينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "قياديا رفيع المستوى" في حزب الله بالإضافة إلى "إرهابي بارز"، في هجومين منفصلين بمنطقة بيروت، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر أن المستهدف "شخصية إيرانية كبيرة".