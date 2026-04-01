"12 قتيلا" في قصف إسرائيلي قرب بيروت... وتضارب بشأن الهدف
-
01 April 2026
-
35 secs ago
-
-
source: سكاي نيوز عربية
-
سكاي نيوز عربية: قتل 10 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف موكبا مؤلفا من 4 سيارات بمنطقة الجناح القريبة من ضاحية بيروت الجنوبية، ليل الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وسبق هذه الغارات استهداف آخر لسيارة على طريق خلدة جنوبي بيروت، أدى بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، إلى سقوط قتيلين.
وتضاربت المعلومات بشأن المستهدف من الغارات، فبينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "قياديا رفيع المستوى" في حزب الله بالإضافة إلى "إرهابي بارز"، في هجومين منفصلين بمنطقة بيروت، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر أن المستهدف "شخصية إيرانية كبيرة".
-
Just in
-
05 :25
وزارة الداخلية البحرينية: الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في منشأة تابعة لإحدى الشركات إثر اعتداء إيراني
-
05 :23
وزير الخارجية الأميركي: هناك إمكانية لعقد اجتماع مباشر مع إيران "في وقت ما"
-
05 :17
حريق كبير في مطار الكويت بعد اعتداءات بمسيّرات إيرانية (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
04 :57
إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل قطر (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
04 :53
خامنئي في رسالة لقاسم: ثقة بقدرتكم على إفشال مخططات الاحتلال (الميادين) تتمة
-
04 :42
4 غارات معادية استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
01 April 2026
-
-
-
-
01 April 2026
-
-
-
-
01 April 2026
-
-
-
01 April 2026
-
-
-
01 April 2026
-
-
-
01 April 2026
-
-
-
01 April 2026
-
-
-
01 April 2026
-
-
-
01 April 2026
-
-
-
31 March 2026