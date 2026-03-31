كتب رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب: ‏كما ذكرت سابقاً متجهون لأزمة إقتصادية كبيره ،غلاء اسعار ، شح دولار ، قلة فرص العمل ، التحويلات سيصغر حجمها من الخارج نتيجة توقف الأعمال وارتفاع الأسعار . من لديه إدخار فليحتفظ به لأيام سوداء إقتصادياً