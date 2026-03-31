حزب الله حول إقرار الكنيست الإسرائيلي "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين": قرار عدواني صادر عن كيان مصطنع همجي وبربري
31 March 2026
12 secs ago
source: tayyar.org
بيان صادر عن حزب الله حول إقرار الكنيست الإسرائيلي "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين":
" يُدين حزب الله إقدام الكنيست الصهيوني على إقرار ما يسمّى بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، ويعتبر هذا القرار الإجرامي استمرارًا لإرهاب العدو الممنهج واستكمالًا لسياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني المضحي والصابر الصامد.
إن هذا القرار العدواني الصادر عن كيان مصطنع همجي وبربري، لا يعترف بأي قانون دولي ولا يلتزم بأي معايير أخلاقية، هو محاولة خطيرة لمأسسة الإعدام وشرعنة القتل العمد وإيجاد تغطية قانونية زائفة لجريمة قائمة أصلًا، مارسها هذا العدو الصهيوني منذ عقود بحق الأسرى الفلسطينيين عبر التعذيب الوحشي، والإهمال الطبي المتعمّد، وكل أشكال التنكيل والإجرام واللاإنسانية.
لقد وصل هذا الكيان إلى هذا الحد من الوقاحة والاستعلاء والإجرام بفعل الصمت والتخاذل الدولي المخزي على كل ارتكاباته ومجازره بحق الأطفال والنساء والمدنيين والإعلاميين، واستهدافه للمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في فلسطين ولبنان واليمن وإيران. وإن استمرار المجتمع الدولي في سياسة التغاضي والتراخي إزاء تلك الجرائم الصهيونية وانتهاكاته السافرة للقوانين الدولية والإنسانية، لن يؤدي إلا إلى تشجيعه على مزيد من التمادي في جرائمه واستكمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
إن حزب الله إذ يعبر عن تضامنه الكامل والثابت مع الأسرى الفلسطينيين الأبطال، ومع شعب فلسطين المقاوم، يدعو المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل والفوري لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والعمل على وقف هذا الانحدار الإجرامي الخطير، وتأمين الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين المسجونين ظلمًا في سجون الاحتلال الإرهابي."
23 :22
ترامب لشبكة إن بي سي: الحرب في إيران توشك على الانتهاء
23 :21
وكالة مهر: هجوم جوي أميركي إسرائيلي على مصنعين جنوب غربي إيران ووسطها
23 :08
قناة "كان" الإسرائيلية: نائب قائد الكتيبة 9 في اللواء 401 مدرعات من بين المصابين بجروح خطيرة في جنوب لبنان خلال اليومين الماضيين
22 :50
مختار بلدة شبعا لـ"الجديد": الجيش لا يزال موجودًا في البلدة
22 :50
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرا قضاء بنت جبيل استهدفت نقطة تجمع لـ"كشافة الرسالة" وأدت إلى استشهاد اثنين من المسعفين وجرح اثنين آخرين إضافة إلى إصابة أحد عشر مدنيا بجروح
22 :44
وطنية: إستشهاد شاب وزوجته وجنينها في الغارة على جبشيت وشهيدان اثنان في الغارة على كفرا
