في مجلس الامن الدولي في نيويورك , قالت معلومات الجديد إن وزارة الخارجية اللبنانية ارسلت رسالة الى بعثة لبنان في نيويورك طلبت من خلالها تسليمها الى مكتب الامين العام للامم المتحدة ومكتب مجلس الامن الدولي وفيها ادانة للاعتداء الاسرائيلي على قوات حفظ السلام في الجنوب وتحميل حزب الله مسؤولية تصعيد الحرب على لبنان وابلاغ لبنان الامم المتحدة بتصنيفه جناح "حزب الله" العسكري منظمة خارجة عن القانون وفق قرارات الحكومة الاخيرة.



مصادر دبلوماسية تحدثت للجديد عن ان طلب مساعدة المجتمع الدولي لارساء السلم والامن في المنطقة يعني غمزا طلب الوصاية الدولية على لبنان . وهذا الخطاب بحسب المصادر الدبلوماسية في اروقة مقر الامم المتحدة في نيويورك قد يمهد ايضا لاعتبار حزب الله منظمة ارهابية بعدما صنف في السنوات الماضية عدد من عناصره في خانة الارهاب.