خاص - رسائل عون إلى هذَين الطرفين!
31 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
في ظلّ تصاعد التوترات السياسية والخطابات المتشنّجة، برز موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كرسالة واضحة وحازمة إلى مختلف الأطراف الداخلية، مفادها أن المساس بالسلم الأهلي خطّ أحمر لن يُسمح بتجاوزه.
وأكد عون أن “اليد التي ستمتد إلى السلم الأهلي ستُقطع”، في تعبير يعكس جدية الدولة في منع الانزلاق نحو أي شكل من أشكال الفوضى أو الفتنة، مشدداً في الوقت نفسه على أن لا أحد في لبنان يرغب فعلياً باندلاع حرب أهلية، وأن محاولات “الاصطياد في المياه العكرة” لن تحقق أهدافها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الجمهورية يُبدي انزعاجاً واضحاً من الخطابات التصعيدية الصادرة عن بعض المسؤولين المحسوبين على حزب الله، كما لا يخفي في المقابل عدم ارتياحه لأداء وخطاب حزب القوات اللبنانية، ما يعكس مقاربة متوازنة ترفض الانجرار خلف الاستقطاب الحاد بين الفريقين.
وتشير المصادر إلى أن موقف عون الأخير موجّه بشكل مباشر إلى الطرفين، في محاولة لضبط الإيقاع الداخلي ومنع أي انزلاق نحو التوتر، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.
وفي سياقٍ متصل، لفتت المصادر إلى أن “لقاء معراب” لم يلقَ أيّ استحسان من قبل المرجعيات الرسمية، بما فيها الروحية، ما يدلّ على غياب الغطاء أو التبنّي الرسمي لمخرجاته.
وشدد عون أمام زواره على ثوابت أساسية، أبرزها رفض أي طرح للتقسيم أو الانقسام الداخلي، مؤكداً أن مثل هذه السيناريوهات غير واردة، وأن الجيش اللبناني لا يزال متماسكاً وقادراً على حفظ الاستقرار ومنع الانزلاق نحو الفوضى.
Just in
21 :44
رويترز عن الشرع: سنبقى خارج أي صراع بشأن إيران ما لم تتعرض سوريا للاستهداف من أي طرف
21 :41
حزب الله: إستهدفنا دبّابة ميركافا في بلدة رشاف بصاروخ موجّه ما أدّى إلى تدميرها
21 :36
رسالة الخارجية اللبنانية إلى مجلس الأمن: "الحزب" يتحمل المسؤولية! (Al-Jadeed) تتمة
21 :27
الأمين العام ل "كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي:
- إذا أقدم الجولاني على كسر الحدود والتحرك داخل الأراضي اللبنانية سيتخذ محور المقاومة خطوات مماثلة وفق معادلة الرد بالمثل في كسر الحدود الإقليمية
- إذا أقدمت القوات الأميركية على استخدام الأراضي الكويتية للهجوم على إيران سيعتبر محور المقاومة ذلك كسراً للحدود الأمنية الإقليمية
21 :09
نتنياهو:
- أنشأنا مناطق عازلة في غزة وسوريا ولبنان من أجل منع عمليات التسلل وإطلاق صواريخ مضادة للدروع
- زعزعنا أركان النظام الإيراني وسيسقط عاجلا أو آجلا
- أتطلع لإخباركم قريبا عن التحالفات الجديدة التي أنشأناها
- أذرع إيران لم تعد قادرة على تشكيل تهديد لوجودنا
- نحن وواشنطن نسحق بشكل مستمر النظام الإيراني منذ شهر
21 :06
عراقجي للجزيرة:
- مضيق هرمز مفتوح بشكل كامل ومغلق فقط بوجه من يحاربوننا
- مضيق هرمز يمكن أن يكون معبراً للسلام والإجراءات الخاصة به ترتبط بالدول المطلة عليه
- لا صحة للتفاوض مع جهة معينة بإيران والرسائل تصل عبر الخارجية وهناك اتصالات بين أجهزة الأمن
Other stories
رسالة الخارجية اللبنانية إلى مجلس الأمن: "الحزب" يتحمل المسؤولية!
كواليس - اشادة وتخبط!
وفد من "التيار" سلم ميشال المر "مقترح حماية لبنان"
شو الوضع؟ مشهد حزين لانسحاب الجيش من القرى الحدودية والغارات تطال المتن... باسيل جال على المرجعيات الإسلامية
"لبنان القوي" للحكومة: صارحي اللبنانيين!
غوتيريش بعد مقتل جنديين جنوب لبنان: لا تساهل مع استهداف "اليونيفيل"
باسيل قدم للمرجعيات الإسلامية "مقترح حماية لبنان": يجب أن نتجاوز المرحلة بالحفاظ على وحدة لبنان ومنع التقسيم ونرفض المس بالجيش اللبناني
إنذار إسرائيلي جديد للضاحية..!
رد ناري من حسن عليق على فادي بو دية: ما قاله جريمة كاملة الأوصاف!
في بيروت.. محاولة فاشلة تنتهي بمقتل السارق! (فيديو)
بالفيديو: بالونات حرارية فوق بيروت
كاتس: جيشنا سيبقى حتى الليطاني وسندمر جميع المنازل!
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية!
غارات عنيفة على قضاء صور... وسط تحليق مُكثّف!
حالات اختناق في مرجعيون إثر غارة... ماذا يحصل؟
كواليس - محامون يتحركون... "لائحة محرضين" أمام القضاء!
القصيفي يعقد مؤتمرًا صحافيًا الثلاثاء المقبل للحديث عن سبل حماية الإعلاميين في زمن الحرب
4 شهداء في غارتين جنوبًا
مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: تركيز على التوغّل الإسرائيلي...
خاصّ - لا تفاوض مع "الحزب"... هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون!
رسالة الخارجية اللبنانية إلى مجلس الأمن: "الحزب" يتحمل المسؤولية!
بعد غياب لسنوات بسبب المرض.. سيلين ديون تطل بفيديو جديد
«أبل» تطلق «iOS 26.4» بتحسينات واسعة… لكن أين «سيري»؟
بالصور - ميرنا الشالوحي: لقاء باسيل مع كوادر التيار في الاقضية التي تتعرض للإعتداء ( بعدسة الزميل جورج فغالي )
كواليس - اشادة وتخبط!
ترامب: ندمّر إيران تدميرًا كاملًا لكن أمامنا المزيد من العمل لإيقاف هجومها
وفد من "التيار" سلم ميشال المر "مقترح حماية لبنان"
شو الوضع؟ مشهد حزين لانسحاب الجيش من القرى الحدودية والغارات تطال المتن... باسيل جال على المرجعيات الإسلامية
اختطاف صحافية أميركية في بغداد!
"لبنان القوي" للحكومة: صارحي اللبنانيين!
