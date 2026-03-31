في ظلّ تصاعد التوترات السياسية والخطابات المتشنّجة، برز موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كرسالة واضحة وحازمة إلى مختلف الأطراف الداخلية، مفادها أن المساس بالسلم الأهلي خطّ أحمر لن يُسمح بتجاوزه.

وأكد عون أن “اليد التي ستمتد إلى السلم الأهلي ستُقطع”، في تعبير يعكس جدية الدولة في منع الانزلاق نحو أي شكل من أشكال الفوضى أو الفتنة، مشدداً في الوقت نفسه على أن لا أحد في لبنان يرغب فعلياً باندلاع حرب أهلية، وأن محاولات “الاصطياد في المياه العكرة” لن تحقق أهدافها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الجمهورية يُبدي انزعاجاً واضحاً من الخطابات التصعيدية الصادرة عن بعض المسؤولين المحسوبين على حزب الله، كما لا يخفي في المقابل عدم ارتياحه لأداء وخطاب حزب القوات اللبنانية، ما يعكس مقاربة متوازنة ترفض الانجرار خلف الاستقطاب الحاد بين الفريقين.

وتشير المصادر إلى أن موقف عون الأخير موجّه بشكل مباشر إلى الطرفين، في محاولة لضبط الإيقاع الداخلي ومنع أي انزلاق نحو التوتر، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وفي سياقٍ متصل، لفتت المصادر إلى أن “لقاء معراب” لم يلقَ أيّ استحسان من قبل المرجعيات الرسمية، بما فيها الروحية، ما يدلّ على غياب الغطاء أو التبنّي الرسمي لمخرجاته.

وشدد عون أمام زواره على ثوابت أساسية، أبرزها رفض أي طرح للتقسيم أو الانقسام الداخلي، مؤكداً أن مثل هذه السيناريوهات غير واردة، وأن الجيش اللبناني لا يزال متماسكاً وقادراً على حفظ الاستقرار ومنع الانزلاق نحو الفوضى.