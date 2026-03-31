وفد من "التيار" سلم ميشال المر "مقترح حماية لبنان"
31 March 2026
source: tayyar.org
في إطار الجولات التي يقوم بها التيار الوطني الحر لعرض ومناقشة مقترح "حماية لبنان" مع مختلف القوى والفعاليات السياسية، زار وفد من التيار النائب ميشال المر في مكتبه في الزلقا.
وضمّ الوفد النائبة ندى البستاني، ونائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري، والنائب السابق ادي معلوف، حيث جرى خلال اللقاء عرض لأبرز بنود المقترح الذي يهدف إلى تحصين الساحة اللبنانية وتعزيز الاستقرار في ظل التحديات السياسية والأمنية التي يمر بها لبنان.
وخلال اللقاء، شدّد المجتمعون على أهمية تعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف القوى السياسية، والعمل على توحيد الجهود الوطنية بما يسهم في حماية لبنان من الانقسامات الداخلية ويمنع أي انزلاق نحو الاقتتال الداخلي.
كما تم التأكيد على الدور المحوري للمتن في الحياة السياسية اللبنانية، وعلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعليات السياسية والنيابية فيها.
وفي ختام اللقاء، سلّم وفد التيار النائب المر نسخة من مقترح "حماية لبنان"، على أن تستمر اللقاءات والمشاورات مع مختلف القوى.
20 :21
بالصور - ميرنا الشالوحي: لقاء باسيل مع كوادر التيار في الاقضية التي تتعرض للإعتداء تتمة
-
20 :10
غارة على منزل في تبنين
-
20 :04
صفارات الانذار تدوي في كريات شمونة والكريوت ونهاريا
-
20 :04
كواليس - اشادة وتخبط! تتمة
-
19 :51
ترامب: ندمّر إيران تدميرًا كاملًا لكن أمامنا المزيد من العمل لإيقاف هجومها تتمة
-
19 :49
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بعلبك
-
شو الوضع؟ مشهد حزين لانسحاب الجيش من القرى الحدودية والغارات تطال المتن... باسيل جال على المرجعيات الإسلامية
-
"لبنان القوي" للحكومة: صارحي اللبنانيين!
-
غوتيريش بعد مقتل جنديين جنوب لبنان: لا تساهل مع استهداف "اليونيفيل"
-
باسيل قدم للمرجعيات الإسلامية "مقترح حماية لبنان": يجب أن نتجاوز المرحلة بالحفاظ على وحدة لبنان ومنع التقسيم ونرفض المس بالجيش اللبناني
-
إنذار إسرائيلي جديد للضاحية..!
-
رد ناري من حسن عليق على فادي بو دية: ما قاله جريمة كاملة الأوصاف!
-
في بيروت.. محاولة فاشلة تنتهي بمقتل السارق! (فيديو)
-
بالفيديو: بالونات حرارية فوق بيروت
-
كاتس: جيشنا سيبقى حتى الليطاني وسندمر جميع المنازل!
-
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية!
-
غارات عنيفة على قضاء صور... وسط تحليق مُكثّف!
-
حالات اختناق في مرجعيون إثر غارة... ماذا يحصل؟
-
EXCLUSIVE
كواليس - محامون يتحركون... "لائحة محرضين" أمام القضاء!
-
القصيفي يعقد مؤتمرًا صحافيًا الثلاثاء المقبل للحديث عن سبل حماية الإعلاميين في زمن الحرب
-
4 شهداء في غارتين جنوبًا
-
مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: تركيز على التوغّل الإسرائيلي...
-
EXCLUSIVE
خاصّ - لا تفاوض مع "الحزب"... هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون!
-
الوجود المسيحي في الشرق بين التحديات الراهنة وآمال البقاء.... جان بو شعيا
-
إستعدّوا: الحرارة تتخطّى معدّلاتها مع غبار وأمطار!
-
"اللبنانيّة" تحذّر: إعلانات زائفة
بالصور - ميرنا الشالوحي: لقاء باسيل مع كوادر التيار في الاقضية التي تتعرض للإعتداء
-
-
31 March 2026
-
«أبل» تطلق «iOS 26.4» بتحسينات واسعة… لكن أين «سيري»؟
-
-
31 March 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - اشادة وتخبط!
-
-
-
31 March 2026
-
ترامب: ندمّر إيران تدميرًا كاملًا لكن أمامنا المزيد من العمل لإيقاف هجومها
-
-
-
31 March 2026
-
شو الوضع؟ مشهد حزين لانسحاب الجيش من القرى الحدودية والغارات تطال المتن... باسيل جال على المرجعيات الإسلامية
-
-
-
31 March 2026
-
اختطاف صحافية أميركية في بغداد!
-
-
-
31 March 2026
-
"لبنان القوي" للحكومة: صارحي اللبنانيين!
-
-
-
31 March 2026
-
بالفيديو - مكان سقوط الغارة في مار روكز!
-
-
31 March 2026
-
فرنسا تحقق باحتمال ضلوع إيران بهجوم قنبلة أُحبط خارج مصرف أميركي
-
-
-
31 March 2026
-
بالفيديو - لحظة استهداف المبنى المهدد في الغبيري
-
-
31 March 2026