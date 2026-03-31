في إطار الجولات التي يقوم بها التيار الوطني الحر لعرض ومناقشة مقترح "حماية لبنان" مع مختلف القوى والفعاليات السياسية، زار وفد من التيار النائب ميشال المر في مكتبه في الزلقا.



وضمّ الوفد النائبة ندى البستاني، ونائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري، والنائب السابق ادي معلوف، حيث جرى خلال اللقاء عرض لأبرز بنود المقترح الذي يهدف إلى تحصين الساحة اللبنانية وتعزيز الاستقرار في ظل التحديات السياسية والأمنية التي يمر بها لبنان.



وخلال اللقاء، شدّد المجتمعون على أهمية تعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف القوى السياسية، والعمل على توحيد الجهود الوطنية بما يسهم في حماية لبنان من الانقسامات الداخلية ويمنع أي انزلاق نحو الاقتتال الداخلي.



كما تم التأكيد على الدور المحوري للمتن في الحياة السياسية اللبنانية، وعلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعليات السياسية والنيابية فيها.



وفي ختام اللقاء، سلّم وفد التيار النائب المر نسخة من مقترح "حماية لبنان"، على أن تستمر اللقاءات والمشاورات مع مختلف القوى.