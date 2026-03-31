هو مشهدٌ بالغ الحزن أن ترى كمواطن لبناني جيشكَ ينسحب من قرى حدودية جنوبية لطالما رشّت الأرز والورود على دورياته وملالاته. بقدر فرحة الدخول والإنتشار، بقدر ما كانت الغصّة كبيرة. الأكثر إثارة للحزن، هو تكرار مشاهد رأيتَها في صغركَ واعتقدتَ أنها قد لا تكرر.

ومشهد التهجير للمواطنين، وسحب الجيش، هو ما تريدُه إسرائيل لتحقيق مطلب المنطقة العازلة، ومن هنا يشكل صمود الأهالي في دبل وعين إبل ورميش، وغيرها، شمعةَ تأكيدٍ على لبنانية الأرض الجنوبية.



وفيما واصلت إسرائيل غاراتها وقصفها، توسّع عدوانها الثلثاء ليطال المتن وتحديداً المنطقة الفاصلة بين المنصورية ومار روكز، ما أثار أسئلة حول هذا الإستهداف الجديد، والغامض. وقد بقيت القرى الجنوبية تحت القصف والتهديدات، وكذلك بعض مناطق الضاحية الجنوبية.

في المقابل واصل حزب الله قصف المستوطنات الشمالية ومدن إسرائيلية، كما أبدت عناصره مقاومة عنيفة على أكثر من محور، ما أدى أمس الإثنين إلى اعتراف إسرائيل بسقوط أكثر من قتيل وجريح.



في هذا الوقت، بدأت بعض البشائر تُطلَق حول اقتناع بنيامين نتنياهو بصعوبة الإجتياح البري في ظل الخسائر البشرية في صفوف جيشه. إذ نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو دعوته القيادة العسكرية لإبعاد الجنود عن المنازل وإبقائهم في المدرعات والأماكن المحصنة، وكذلك التركيز على الغارات بالمسيرات.



في هذا الوقت عقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً بشأن لبنان، وندّد خلاله مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد عرفة، بالاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت قوات "اليونيفيل". ولفت عرفة الى ان إسرائيل لم تحترم يوماً إعلان وقف الأعمال العدائية، واستمرت بانتهاكاتها لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية. واعتبر أن حزب الله قرّر منفرداً خوض حربٍ في وقتٍ كانت فيه الحكومة اللبنانية تبدي انفتاحاً على حوارٍ كان من المفترض أن يؤدي إلى حلولٍ سياسية.





على المستوى الداخلي، بقيت السلطة اللبنانية صامتة صمتَ أهل الكهف، فلا مبادرات ولا تحركات على مستوى الكارثة.

وفي الطليعة، بقي التيار الوطني الحر مبادراً لتأكيد المساحات المشتركة. فقد استكمل رئيس "التيار" جبران باسيل جولته الثلثاء بزيارة المرجعيات الدينية الإسلامية، حاملاً مقترح حماية لبنان. وقد أكد باسيل ضرورة تجاوز المرحلة بالحفاظ على وحدة لبنان ومنع التقسيم معلناً التمسك بحصرية السلاح وكذلك برفض المس بالجيش اللبناني. ولفت باسيل إلى ان المهمة الاساسية تكمن في ايقاف الحرب وأن نمنع الاقتتال الداخلي والفوضى والفتنة والامن الذاتي والعنف وأي فكرة تمسّ بوحدة لبنان ووجوده.





أما تكتل "لبنان القوي، فقد استغرب بعد اجتماعه مستوى تعاطي الحكومة لجهة وقف العدوان الإسرائيلي والتصدي لنتائجه، ودعاها الى مصارحة اللبنانيين بما تقوم به لوقف العدوان ومنع الفتنة واحتضان المواطنين المهجرين.