غوتيريش بعد مقتل جنديين جنوب لبنان: لا تساهل مع استهداف "اليونيفيل"
31 March 2026
25 secs ago
source: tayyar.org
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الهجمات على قوات حفظ السلام في لبنان يجب أن تتوقف فوراً، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
وفي السياق نفسه، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل جنديين إندونيسيين من قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، معتبراً أن استهداف قوات حفظ السلام أمر غير مقبول ويقوّض الجهود الرامية إلى حفظ الاستقرار على طول الخط الأزرق.
وكانت قوات "اليونيفيل" قد أعلنت أمس سقوط جنديين من الكتيبة الإندونيسية نتيجة استهداف في جنوب لبنان، في حادثة أثارت إدانات دولية واسعة ودعوات إلى فتح تحقيق في ملابساتها.
وتأتي الحادثة في ظل تصعيد عسكري متواصل على الجبهة الجنوبية، حيث تتكرر الضربات في محيط مواقع الأمم المتحدة والقرى الحدودية، ما يفاقم المخاطر على عناصر القوة الدولية العاملة بموجب القرار 1701.
وشهدت الأشهر الماضية تسجيل إصابات في صفوف قوات "اليونيفيل" وأضرار في بعض مواقعها، وسط تحذيرات أممية من تداعيات استهداف قوات حفظ السلام على الاستقرار الإقليمي.
Just in
17 :17
غارة إسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في الغبيري الضاحية الجنوبية
17 :12
حزب الله: مجاهدونا استهدفوا ثكنة "أدميت" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة
17 :12
"الحزب": استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بمحلقة انقضاضية في تلة الفريز بعيناثا
17 :08
رويترز: تمديد تعليق Air France للرحلات من دبي والرياض وإليهما حتى 19 نيسان
17 :00
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بنحو 6 دولارات لتتجاوز 118 د/ب بعد تفاقم المخاوف إثر هجوم على ناقلة نفط بالشرق الأوسط.
16 :58
31 March 2026
31 March 2026
31 March 2026
