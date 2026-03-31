أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الهجمات على قوات حفظ السلام في لبنان يجب أن تتوقف فوراً، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.



وفي السياق نفسه، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل جنديين إندونيسيين من قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، معتبراً أن استهداف قوات حفظ السلام أمر غير مقبول ويقوّض الجهود الرامية إلى حفظ الاستقرار على طول الخط الأزرق.



وكانت قوات "اليونيفيل" قد أعلنت أمس سقوط جنديين من الكتيبة الإندونيسية نتيجة استهداف في جنوب لبنان، في حادثة أثارت إدانات دولية واسعة ودعوات إلى فتح تحقيق في ملابساتها.



وتأتي الحادثة في ظل تصعيد عسكري متواصل على الجبهة الجنوبية، حيث تتكرر الضربات في محيط مواقع الأمم المتحدة والقرى الحدودية، ما يفاقم المخاطر على عناصر القوة الدولية العاملة بموجب القرار 1701.



وشهدت الأشهر الماضية تسجيل إصابات في صفوف قوات "اليونيفيل" وأضرار في بعض مواقعها، وسط تحذيرات أممية من تداعيات استهداف قوات حفظ السلام على الاستقرار الإقليمي.

