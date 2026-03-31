وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذاراً عاجلاً إلى المتواجدين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً في حي الغبيري، طالب فيه بإخلاء أحد المباني المحددة باللون الأحمر على الخارطة التي نشرها، إضافة إلى المباني المجاورة له.



وجاء في نص التحذير أن الموجودين في المبنى "يتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله"، داعياً إلى الإخلاء الفوري والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر، حفاظاً على السلامة.



ويأتي هذا الإنذار بعد تحذير مماثل كان قد صدر صباح اليوم وطال نطاقاً جغرافياً أوسع في الضاحية الجنوبية، حيث طلب الجيش الإسرائيلي آنذاك إخلاء عدد من الأبنية تمهيداً لاستهدافها، قبل أن تُسجّل لاحقاً غارات في المنطقة.



وتشهد الضاحية الجنوبية حالة من الترقب والحذر، وسط حركة نزوح من محيط المبنى المحدد، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات الميدانية في الساعات المقبلة.

