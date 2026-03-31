



كتب حسن عليق عبر اكس:



‏كلام فادي أبو دية بحق أبنائنا من طلاب الجامعة الأميركية في بيروت هو جريمة كاملة الأوصاف. هذه دعوة للقتل الجماعي. والجريمة بطبيعة الحال مرفوضة ومدانة ومستنكرة ولا يجوز السكوت عنها. وإضافةً إلى الطبيعة الجرمية لهذا الكلام، لا بد من الإشارة إلى أن كل قتالنا، في جبهتنا الإقليمية والعالمية، قائم على مواجهة الإبادة. وبالتالي، لا يجوز لأيّ منا تبني خطاب أنصار محور الإبادة. هذا النوع من الخطاب يصدر عنهم لا عنّا. كذلك فإن كل قتالنا في لبنان قائم على فكرة حماية لبنان واللبنانيين. أبطالنا يفدون الناس بأرواحهم. ولا نرضى بتلطيخ صورتهم الناصعة بخطاب من هذا الصنف. وأسمح لنفسي بأن أقول إن هذا الخطاب الكريه ليس سوى "مزايدة" (أكرر: ذات طبيعة جرمية) لا تمثّل الموقف الإيراني، ولا تمثل موقف الحزب في لبنان، بل تناقض موقف الطرفين وخطابهما.

ليس باسمنا يا فادي يُطلَق هذا الكلام الإجرامي. ليس باسمنا.

وكان بو دية قال في مقابلة إعلامية إن الجامعة الأميركية في لبنان هي أيضاً مستهدفة كونها من ضمن المصالح الأميركية، ما أثار غضباً واسعاً عليه.