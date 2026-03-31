جدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديده إلى لبنان بإقامة منطقة عازلة، مطلقاً مواقف تصعيدية حيال لبنان، ومتحدثاً عن خطوات عسكرية وأمنية مرتقبة في الجنوب. وأكد أنّ إسرائيل تعتزم إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، مع الإبقاء على سيطرتها الكاملة حتى نهر الليطاني، مشيرًا إلى أن هذا الواقع سيستمر إلى حين تحقيق ما وصفه بضمان أمن المستوطنات الشمالية.

كاتس ادعى أنه "لن يتمكن 600 ألف من سكان جنوب لبنان تم إجلاؤهم من العودة حتى ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل"، لافتاً إلى أنه "سيتم نشر الجيش بمنطقة أمنية داخل لبنان مع انتهاء العملية". وأكد كاتس أن إسرائيل "عازمة على فصل لبنان عن الساحة الإيرانية"، لافتًا إلى نية إحداث تغيير جذري في الوضع القائم عبر فرض وجود أمني في مواقع محددة داخل الأراضي اللبنانية. وقال: "كل المنازل المقابلة لحدودنا على الجانب اللبناني سيتم تدميرها.. سنعمل على تغيير الوضع على حدودنا مع لبنان مرة واحدة وإلى الأبد". وختم: "النموذج الذي تعمل عليه إسرائيل في لبنان سيكون مشابهًا لما هو قائم في كل من سوريا وقطاع غزة".