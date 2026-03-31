تعرضت عناصر من الدفاع المدني من مركز الخيام، إضافة إلى عناصر من الصليب الأحمر اللبناني، لحالات اختناق نتيجة استنشاق مادة الكلور، إثر تسرّبها عقب الغارة التي استهدفت محطة المياه في منطقة مرج الخوخ – مرجعيون.



وقد وقع الحادث أثناء قيامهم بعمليات إجلاء المصابين ليل أمس، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي الإسعافات اللازمة.