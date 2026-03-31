عُلِم أن مجموعة من المحامين ووكالة عن عددٍ من النواب تُحضّر دعاوى قضائية بالجملة ضد لائحة من سياسيين وصحافيين وإعلاميين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يثيرون النعرات الطائفية ويحرضون العدو الإسرائيلي على استهداف قرى لبنانية واستمرار الحرب على واجتياح الجنوب فضلاً عن تقديم إحداثيات ومعلومات ووضع "إشارات إعلامية" ذات أهداف أمنية وذلك خلال الحرب الجارية.