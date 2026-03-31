أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، انه "بعدما بلغ عدد شهداء ومصابي الاعلام اللبناني منذ العام 2023 حتى العام 2026 من صحافيين ومصورّين وأفراد طواقم 26 شهيدا و30 جريحاً، وفي ظلّ إستمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الجسم الاعلامي اللبناني، يعقد النقيب جوزف القصيفي مؤتمراً صحافياً، ظهر الثلثاء7 نيسان في مقر النقابة – الحازمية – شارع سعيد فريحه – بناية لامرتين- الطابق الرابع، يتحدث فيه عن سبل حماية الاعلاميين في زمن الحرب وضمان حرية حركتهم وأمنهم في ضوء المواثيق الامميّة الضامنة لحقهم، والتدابير الواجب اتخاذها لمنع قتلتهم من الافلات من العقاب، اضافة الى تأكيد حرية الاعلام اللبناني ورفض اي إستهداف داخلي أو خارجي له، وموجبات التضامن المهني بين الزملاء وحماية بعضهم بعضا".