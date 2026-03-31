Tayyar Article
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحن على استعداد لمواصلة العمليات لأسابيع مقبلة
31 March 2026
source: tayyar.org
12 :42
لافروف: أزمة الشرق الأوسط قد تتفاقم إلى صراع أوسع ومستعدون للوساطة بين الدول المعنية بالنزاع
12 :39
الأب نجيب العميل من رميش للـOTV:
- لو أكلنا من التراب نبقى في ضيعتنا ونعيش فيها ولا نتركها
- نناشد رئيس الجمهورية والحكومة التراجع عن قرار إخلاء العسكريين والأمنيين من أبناء رميش لأننا نبقى جميعًا أو نرحل جميعًا
12 :33
كواليس - محامون يتحركون... "لائحة محرضين" أمام القضاء! تتمة
12 :32
رئيس بلدية عين إبل أيوب خريش لـ mtv: الدولة اتخذت قراراً بتركنا والمغادرة والقرار شكّل صدمة لنا ولكنّنا سنبقى في أرضنا وكنّا نريد أن يبقى الجيش معنا لحمايتنا والآن لا نعرف كيف سيكون وضعنا بعد مغادرة العناصر
12 :29
الحكومة الإيرانية: ضربات أميركية - إسرائيلية تطال شركة تنتج أدوية في إيران
12 :26
رئيس "التيار" النائب جبران باسيل من دار الفتوى:
- رفضنا للاقتتال الداخلي يجب أن يكون جامعًا يرافقه رفض الاحتلال الإسرائيلي والتدخل السوري والتدخل الإيراني الحاصل سياسيًا وعسكريًا
- الحلّ هو أن يكون الجميع حريص على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الحكومة ولوضع استراتيجيّة دفاع وطني
- نحن نبتغي السلام الذي له شروطه بالعدالة والحصول على حقوق لبنان الكاملة
- هذه الأفكار المتكاملة سنعالجها مع جميع الأطراف كي تزيد المساحات المتشركة لحماية لبنان ولمنع الأفكار الظلامية لتقسيمه والتي تلغي وجود لبنان
4 شهداء في غارتين جنوبًا
مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: تركيز على التوغّل الإسرائيلي...
EXCLUSIVE
خاصّ - لا تفاوض مع "الحزب"... هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون!
الوجود المسيحي في الشرق بين التحديات الراهنة وآمال البقاء.... جان بو شعيا
إستعدّوا: الحرارة تتخطّى معدّلاتها مع غبار وأمطار!
"اللبنانيّة" تحذّر: إعلانات زائفة
فرنسا ترفض مبدأ «وحدة الساحات» والربط بين جبهتَي لبنان وإيران
معادلة الحزب: الاستقالة تعني المواجهة
أسعار المحروقات تواصل الارتفاع!
أدرعي: اعتقلنا عنصرًا من حزب الله وقضينا على عناصر تم رصدهم أثناء محاولات نصب كمائن في جنوب لبنان
أجواء سلبية.. لا وقف لإطلاق النار بل تصعيد!
حل وسطي لأزمة السفير الايراني!
هجوم على ناقلة كويتية في مرسى دبي يشعل النار فيها.. ويرفع أسعار النفط!
بالصور - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في لبنان.. هذا ما حصل خلال اشتباك من مسافة صفر!
«يسرائيل هيوم»: مَن يعتقد أنّ وقف إطلاق النار سواء غداً أو بعد أيام سيؤدّي إلى إنهاء «حزب الله» فهو مخطئ
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 31 آذار 2026
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 31 آذار 2026
العدو يغرق «بالوحول» اللبنانيّة
15 ضابطاً وجندياً بين قتيل وجريح في مواجهات القطاع الاوسط
إسرائيل توسّع «السيطرة النارية» جنوب لبنان
EXCLUSIVE
كواليس - محامون يتحركون... "لائحة محرضين" أمام القضاء!
31 March 2026
القصيفي يعقد مؤتمرًا صحافيًا الثلاثاء المقبل للحديث عن سبل حماية الإعلاميين في زمن الحرب
31 March 2026
4 شهداء في غارتين جنوبًا
31 March 2026
مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: تركيز على التوغّل الإسرائيلي...
31 March 2026
EXCLUSIVE
خاصّ - لا تفاوض مع "الحزب"... هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون!
31 March 2026
الوجود المسيحي في الشرق بين التحديات الراهنة وآمال البقاء.... جان بو شعيا
31 March 2026
إستعدّوا: الحرارة تتخطّى معدّلاتها مع غبار وأمطار!
31 March 2026
"اللبنانيّة" تحذّر: إعلانات زائفة
31 March 2026
اتفاق واختلاف في اجتماع باكستان: إسرائيل وإيران تطيلان الحرب (منير الربيع - المدن)
31 March 2026
فرنسا ترفض مبدأ «وحدة الساحات» والربط بين جبهتَي لبنان وإيران
31 March 2026