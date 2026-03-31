إستعدّوا: الحرارة تتخطّى معدّلاتها مع غبار وأمطار!
31 March 2026
10 secs ago
source: tayyar.org
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية فتلامس ال 27 درجة على الساحل، تنخفض نسبة الرطوبة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء، تتكاثف الغيوم مساء وتهطل أمطار خفيفة متفرقة وموحلة.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:
طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاربعاء حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية دافىة مصدرها مصر تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، ومن ثم يتأثر لبنان يوم الخميس بمنخفض جوي مترافق بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى طقس ماطر أحيانا، ويستمر حتى صباح يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجا مع بقاء بعض التقلبات المحلية حتى نهاية الأسبوع.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13و 22، في طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و17 درجة.
معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات صباحا يتحول تدريجا الى الى قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
الأربعاء:
غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية فتلامس ال 27 درجة على الساحل، تنخفض نسبة الرطوبة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء، تتكاثف الغيوم مساء وتهطل أمطار خفيفة متفرقة وموحلة
الخميس:
غائم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة صباحا التي تعود وتنخفض بشكل سريع اعتبارا من الظهر. تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال70 كلم/س شمال البلاد محملة بالغبار، ترتفع نسبة الرطوبة فيتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات ، تهطل أمطار متفرقة وموحلة تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ، على ان تخف حدة الأمطار خلال الليل.
الجمعة:
غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكوّن الضباب على المرتفعات، مع احتمال أمطار محلية خلال الفترة الصباحية خصوصا شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.
-الحرارة على الساحل من 17 الى 27 درجة، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة، في الداخل من 10 الى 23 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,28
-ساعة غروب الشمس: 18,57
Just in
-
11 :01
وزيرا الدفاع الإيطاليّ والفرنسيّ: نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الأمنيّ في لبنان
-
10 :57
الوجود المسيحي في الشرق بين التحديات الراهنة وآمال البقاء.... جان بو شعيا تتمة
-
10 :54
مستشفى رمبام الإسرائيلي:
- نقل 4 جرحى من جنود الجيش الإسرائيلي إثر المعارك بجنوب لبنان أحدهم في حالة خطرة
- نقل 54 جنديا إسرائيليًا إلى المستشفى منذ بدء المعارك جنوب لبنان ولا يزال 17 منهم يتلقون العلاج
-
10 :46
القناة 15 الإسرائيلية: قرار بوقف شراء المعدات العسكرية من فرنسا باستثناء العقود القائمة
-
10 :40
"الجزيرة": اعتراض مسيرة وسط مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق
-
10 :39
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز يخضع لسيطرة مقاتلينا بشكل كامل وحازم
-
-
Other stories
-
-
-
"اللبنانيّة" تحذّر: إعلانات زائفة
-
فرنسا ترفض مبدأ «وحدة الساحات» والربط بين جبهتَي لبنان وإيران
-
معادلة الحزب: الاستقالة تعني المواجهة
-
أسعار المحروقات تواصل الارتفاع!
-
أدرعي: اعتقلنا عنصرًا من حزب الله وقضينا على عناصر تم رصدهم أثناء محاولات نصب كمائن في جنوب لبنان
-
أجواء سلبية.. لا وقف لإطلاق النار بل تصعيد!
-
حل وسطي لأزمة السفير الايراني!
-
هجوم على ناقلة كويتية في مرسى دبي يشعل النار فيها.. ويرفع أسعار النفط!
-
بالصور - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في لبنان.. هذا ما حصل خلال اشتباك من مسافة صفر!
-
«يسرائيل هيوم»: مَن يعتقد أنّ وقف إطلاق النار سواء غداً أو بعد أيام سيؤدّي إلى إنهاء «حزب الله» فهو مخطئ
-
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 31 آذار 2026
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 31 آذار 2026
-
العدو يغرق «بالوحول» اللبنانيّة
-
15 ضابطاً وجندياً بين قتيل وجريح في مواجهات القطاع الاوسط
-
إسرائيل توسّع «السيطرة النارية» جنوب لبنان
-
تهديد إسرائيلي إلى سكان هذه القرى اللبنانية!
-
"التيار الوطني الحر" استكمل جولته لتقديم "مقترح حماية لبنان" بلقاء أرسلان ووهاب
-
اليونيفيل: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بلدة بني حيان
-
انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات قضاء حاصبيا
-
EXCLUSIVE
خاص - فصل إيران بين واشنطن وتل أبيب يطيل أمد الحرب في لبنان... لهذه الأسباب!
-
الوجود المسيحي في الشرق بين التحديات الراهنة وآمال البقاء.... جان بو شعيا
-
-
-
31 March 2026
-
"اللبنانيّة" تحذّر: إعلانات زائفة
-
-
-
31 March 2026
-
اتفاق واختلاف في اجتماع باكستان: إسرائيل وإيران تطيلان الحرب (منير الربيع - المدن)
-
-
-
31 March 2026
-
فرنسا ترفض مبدأ «وحدة الساحات» والربط بين جبهتَي لبنان وإيران
-
-
-
31 March 2026
-
معادلة الحزب: الاستقالة تعني المواجهة
-
-
-
31 March 2026
-
أسعار المحروقات تواصل الارتفاع!
-
-
-
31 March 2026
-
أدرعي: اعتقلنا عنصرًا من حزب الله وقضينا على عناصر تم رصدهم أثناء محاولات نصب كمائن في جنوب لبنان
-
-
-
31 March 2026
-
خيار محفوف بالمخاطر.. ماذا يعني غزو أميركا لإيران بريا؟
-
-
-
31 March 2026
-
الذهب يتكبد أكبر خسارة شهرية منذ 17 عامًا…
-
-
31 March 2026
-
أجواء سلبية.. لا وقف لإطلاق النار بل تصعيد!
-
-
-
31 March 2026