صدر عن رئاسة الجامعة اللبنانية البيان الآتي:



"تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية إعلانات باسم الجامعة اللبنانية (تستخدم لوغو الجامعة، وبعضُ عناوينها خارج لبنان) تدّعي تأمين (تجنيد) فرص عمل من بُعد.



يهم رئاسة الجامعة اللبنانية الإشارة إلى أن هذه الإعلانات زائفة ولا صحة لها على الإطلاق، وتنبّه إلى وجوب الحذر من مُطلقيها وناشريها.



وإذ تؤكد حقها في ملاحقة ومقاضاة مطلقي هذه الإعلانات، تلفت رئاسة الجامعة اللبنانية إلى أن أي إعلان بخصوص تأمين فرص عمل للطلاب أو الخريجين يتم نشره حصرًا على صفحات الجامعة الرسمية".