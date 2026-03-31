صدر عن وزارة الطاقة والمياه، صباح اليوم الثلاثاء 31 آذار 2026، جدول أسعار المحروقات الجديد، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:



بنزين 95 أوكتان: 2,381,000 ليرة لبنانية (بزيادة 17,000 ليرة)



بنزين 98 أوكتان: 2,422,000 ليرة لبنانية (بزيادة 17,000 ليرة)



المازوت: 2,353,000 ليرة لبنانية (بزيادة 58,000 ليرة)

