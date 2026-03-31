أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الفرقة 36 تواصل تدمير البنى التحتية والعثور على وسائل قتالية في جنوب لبنان.



وقال عبر "إكس": "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قضت قوات الفرقة على عشرات العناصر الذين تم رصدهم أثناء محاولات نصب كمائن في منطقة جنوب لبنان. وقد تم رصد أحد العناصر وهو يحمل قاذف RPG أثناء استعداده لإطلاقه نحو القوات، ليتم القضاء عليه قبل تنفيذ الهجوم. كما اعتقلت القوات عنصرًا من حزب الله أثناء قيامه بمراقبة قوات الجيش وتم تحويله لمواصلة التحقيق".



وأضاف: "كما قامت القوات بتدمير مخازن عُثر فيها على كميات كبيرة من الوسائل القتالية إلى جانب مقرات وفتحات أنفاق تحت الأرض ومنصة إطلاق كانت قد استخدمت لاطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية. ومن بين الوسائل التي تم العثور عليها: سترات عسكرية، خوذات، وقاذف RPG جاهز للاستخدام".



وتابع: "في المقابل، أطلقت قوات المدفعية العاملة في المنطقة أكثر من 700 قذيفة خلال الأيام الأخيرة نحو أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".



