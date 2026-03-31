أدرعي: اعتقلنا عنصرًا من حزب الله وقضينا على عناصر تم رصدهم أثناء محاولات نصب كمائن في جنوب لبنان
-
31 March 2026
-
26 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الفرقة 36 تواصل تدمير البنى التحتية والعثور على وسائل قتالية في جنوب لبنان.
وقال عبر "إكس": "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قضت قوات الفرقة على عشرات العناصر الذين تم رصدهم أثناء محاولات نصب كمائن في منطقة جنوب لبنان. وقد تم رصد أحد العناصر وهو يحمل قاذف RPG أثناء استعداده لإطلاقه نحو القوات، ليتم القضاء عليه قبل تنفيذ الهجوم. كما اعتقلت القوات عنصرًا من حزب الله أثناء قيامه بمراقبة قوات الجيش وتم تحويله لمواصلة التحقيق".
وأضاف: "كما قامت القوات بتدمير مخازن عُثر فيها على كميات كبيرة من الوسائل القتالية إلى جانب مقرات وفتحات أنفاق تحت الأرض ومنصة إطلاق كانت قد استخدمت لاطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية. ومن بين الوسائل التي تم العثور عليها: سترات عسكرية، خوذات، وقاذف RPG جاهز للاستخدام".
وتابع: "في المقابل، أطلقت قوات المدفعية العاملة في المنطقة أكثر من 700 قذيفة خلال الأيام الأخيرة نحو أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".
-
Just in
-
09 :31
معادلة الحزب: الاستقالة تعني المواجهة (الجمهورية) تتمة
-
09 :12
أسعار المحروقات تواصل الارتفاع! تتمة
-
09 :10
المريضة هدى حداد في مستشفى سرحال بحاجة بشكل عاجل إلى وحدة دم من فئة A+ للتواصل: 03451590
-
09 :09
الصحة الإسرائيلية: نقل 6131 مصابا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب بينهم 118 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج
-
08 :56
الجيش الاسرائيلي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني لاخلاء منازلهم والتوجه فورًا إلى شمال نهر الزهراني
-
08 :48
الجيش الإسرائيلي: إطلاق أكثر من 700 قذيفة مدفعية نحو أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
