انتهت المهلة التي منحتها وزارة الخارجية اللبنانية لسفير لجمهورية الإسلامية في ايران محمد رضا شيباني لمغادرة لبنان، لكن السفير شيباني بقي في السفارة يمارس مهامه الدبلوماسية المعتادة، فيما لم تفضِ المساعي السياسية الرئاسية إلى معالجة للأزمة مع اتفاق ضمني على حل وسطي يقضي وفق معلومات «البناء» أن لا تتراجع الخارجية عن قرارها مقابل أن لا ينفذ السفير الإيراني القرار ويعود وزراء الثنائي الأربعة إلى حضور جلسات الحكومة بشكل طبيعي وتنتهي الأزمة.