أسفر هجوم استهدف ناقلة نفط كويتية في مرسى ميناء دبي عن حريق وأضرار بهيكلها مع تحذيرات من تسرب نفطي، بينما قفزت أسعار الخام.



وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن ناقلة نفط خام كويتية محملة بالكامل تعرضت لهجوم إيراني أثناء وجودها في مرسى ميناء دبي ليل الإثنين - الثلاثاء، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وتضرر هيكلها، وسط تحذيرات من احتمال حدوث تسرب نفطي، وذلك نقلا عن مؤسسة البترول الكويتية.



وعلى صعيد الأسواق، قفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من ثلاثة دولارات (2.9%) لتصل إلى 105.91 دولارات للبرميل، إثر الأنباء عن استهداف الناقلة الكويتية "السالمي".



من جانبها، أوضحت السلطات في دبي أنها تتعامل مع هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط كويتية في مياه الإمارة، مؤكدة أن فرق الإطفاء البحرية تعمل على إخماد الحريق. كما شددت على عدم تسجيل أي إصابات، وأن أفراد الطاقم الـ24 جميعهم في أمان.



وبشأن وضع السفينة، ذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن عمليات تقييم الأضرار التي لحقت بالناقلة لا تزال مستمرة بشكل دقيق. وتظهر بيانات "لويدز ليست إنتليجنس" أن المؤسسة تعد الشركة الأم للمالك والمشغل التجاري للسفينة.



وكان خبراء في قطاع الأمن البحري ذكروا في وقت سابق من الإثنين أن سفينة حاويات مملوكة لشركة يونانية راسية قبالة سواحل رأس تنورة في السعودية أبلغت عن حادثتين منفصلتين سقطت فيهما مقذوفات في المياه قرب السفينة.



وبحسب ممثل عن سفينة "إكسبريس روم" التي ترفع علم ليبيريا، فقد سقط مقذوفان مجهولان في البحر قرب سفينة الحاويات على بعد نحو 22 ميلا بحريا (40.7 كيلومترا) شمال شرقي رأس تنورة، في الساعة 13:52 بالتوقيت العالمي المنسق.



وذكرت مجموعة "فانجارد" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية أن الحادثتين وقعتا في غضون ساعة، مؤكدة أن طاقم السفينة بخير. كما أشارت إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن سابقا مسؤوليته عن هجوم على السفينة "إكسبريس روم" في 11 مارس/آذار.



وفي إفادة أخرى، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مسؤول الأمن في إحدى سفن الحاويات أبلغ عن سقوط مقذوفين مجهولي المصدر قرب السفينة بفاصل ساعة بين كل منهما، مؤكدا أن جميع أفراد الطاقم بصحة جيدة.



أما الشركة المشغلة للسفينة فلم تصدر أي تعليق حتى الآن، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

