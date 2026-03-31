هجوم على ناقلة كويتية في مرسى دبي يشعل النار فيها.. ويرفع أسعار النفط!
31 March 2026
9 secs ago
source: France 24
أسفر هجوم استهدف ناقلة نفط كويتية في مرسى ميناء دبي عن حريق وأضرار بهيكلها مع تحذيرات من تسرب نفطي، بينما قفزت أسعار الخام.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن ناقلة نفط خام كويتية محملة بالكامل تعرضت لهجوم إيراني أثناء وجودها في مرسى ميناء دبي ليل الإثنين - الثلاثاء، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وتضرر هيكلها، وسط تحذيرات من احتمال حدوث تسرب نفطي، وذلك نقلا عن مؤسسة البترول الكويتية.
وعلى صعيد الأسواق، قفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من ثلاثة دولارات (2.9%) لتصل إلى 105.91 دولارات للبرميل، إثر الأنباء عن استهداف الناقلة الكويتية "السالمي".
من جانبها، أوضحت السلطات في دبي أنها تتعامل مع هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط كويتية في مياه الإمارة، مؤكدة أن فرق الإطفاء البحرية تعمل على إخماد الحريق. كما شددت على عدم تسجيل أي إصابات، وأن أفراد الطاقم الـ24 جميعهم في أمان.
وبشأن وضع السفينة، ذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن عمليات تقييم الأضرار التي لحقت بالناقلة لا تزال مستمرة بشكل دقيق. وتظهر بيانات "لويدز ليست إنتليجنس" أن المؤسسة تعد الشركة الأم للمالك والمشغل التجاري للسفينة.
وكان خبراء في قطاع الأمن البحري ذكروا في وقت سابق من الإثنين أن سفينة حاويات مملوكة لشركة يونانية راسية قبالة سواحل رأس تنورة في السعودية أبلغت عن حادثتين منفصلتين سقطت فيهما مقذوفات في المياه قرب السفينة.
وبحسب ممثل عن سفينة "إكسبريس روم" التي ترفع علم ليبيريا، فقد سقط مقذوفان مجهولان في البحر قرب سفينة الحاويات على بعد نحو 22 ميلا بحريا (40.7 كيلومترا) شمال شرقي رأس تنورة، في الساعة 13:52 بالتوقيت العالمي المنسق.
وذكرت مجموعة "فانجارد" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية أن الحادثتين وقعتا في غضون ساعة، مؤكدة أن طاقم السفينة بخير. كما أشارت إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن سابقا مسؤوليته عن هجوم على السفينة "إكسبريس روم" في 11 مارس/آذار.
وفي إفادة أخرى، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مسؤول الأمن في إحدى سفن الحاويات أبلغ عن سقوط مقذوفين مجهولي المصدر قرب السفينة بفاصل ساعة بين كل منهما، مؤكدا أن جميع أفراد الطاقم بصحة جيدة.
أما الشركة المشغلة للسفينة فلم تصدر أي تعليق حتى الآن، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
Just in
08 :07
أجواء سلبية.. لا وقف لإطلاق النار بل تصعيد! (البناء) تتمة
08 :05
حل وسطي لأزمة السفير الايراني! (البناء) تتمة
07 :55
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو شن سلسلة هجمات مكثفة على أهداف إيرانية في أصفهان الليلة الماضية
07 :51
البيت الأبيض: ترامب يريد التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء مهلة 6 نيسان
07 :45
الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر أمني: حققنا معظم أهدافنا من الحرب باستثناء ملف إيران النووي الذي يتولاه ترامب
07 :43
إندونيسيا: لاحترام القانون الدولي الإنساني بعد مقتل 3 جنود إندونيسيين ضمن قوة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
بالصور - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في لبنان.. هذا ما حصل خلال اشتباك من مسافة صفر!
«يسرائيل هيوم»: مَن يعتقد أنّ وقف إطلاق النار سواء غداً أو بعد أيام سيؤدّي إلى إنهاء «حزب الله» فهو مخطئ
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 31 آذار 2026
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 31 آذار 2026
العدو يغرق «بالوحول» اللبنانيّة
15 ضابطاً وجندياً بين قتيل وجريح في مواجهات القطاع الاوسط
إسرائيل توسّع «السيطرة النارية» جنوب لبنان
تهديد إسرائيلي إلى سكان هذه القرى اللبنانية!
"التيار الوطني الحر" استكمل جولته لتقديم "مقترح حماية لبنان" بلقاء أرسلان ووهاب
اليونيفيل: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بلدة بني حيان
انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات قضاء حاصبيا
EXCLUSIVE
خاص - فصل إيران بين واشنطن وتل أبيب يطيل أمد الحرب في لبنان... لهذه الأسباب!
إزالة 11 خيمة للنّازحين في الشّويفات؟
شو الوضع؟ إسرائيل تواصل استهداف الجيش والمدنيين... الرئيس عون يجزم بعدم القدرة على تهديد السلم الداخلي
الجيش ينعي شهيده!
لبنان يلاحق "جاسوس الموساد" !
إرتباك أميركي وقلق إسرائيلي
إليكم حصيلة الغارة على الضاحية الجنوبية صباحًا...
قافلة إغاثية إلى القرى الحدودية: تعزيز الصمود وترسيخ ارتباط الأهالي بأرضهم
الرئيس عون: اليد التي ستمتدّ على السلم الأهلي ستُقطع!
Just in
08 :07
أجواء سلبية.. لا وقف لإطلاق النار بل تصعيد! (البناء) تتمة
08 :05
حل وسطي لأزمة السفير الايراني! (البناء) تتمة
07 :55
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو شن سلسلة هجمات مكثفة على أهداف إيرانية في أصفهان الليلة الماضية
07 :51
البيت الأبيض: ترامب يريد التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء مهلة 6 نيسان
07 :45
الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر أمني: حققنا معظم أهدافنا من الحرب باستثناء ملف إيران النووي الذي يتولاه ترامب
07 :43
إندونيسيا: لاحترام القانون الدولي الإنساني بعد مقتل 3 جنود إندونيسيين ضمن قوة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
أجواء سلبية.. لا وقف لإطلاق النار بل تصعيد!
31 March 2026
حل وسطي لأزمة السفير الايراني!
31 March 2026
بالصور - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في لبنان.. هذا ما حصل خلال اشتباك من مسافة صفر!
31 March 2026
«يسرائيل هيوم»: مَن يعتقد أنّ وقف إطلاق النار سواء غداً أو بعد أيام سيؤدّي إلى إنهاء «حزب الله» فهو مخطئ
31 March 2026
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 31 آذار 2026
31 March 2026
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 31 آذار 2026
31 March 2026
العدو يغرق «بالوحول» اللبنانيّة
31 March 2026
31 March 2026
31 March 2026
31 March 2026