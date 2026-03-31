أفادت قناة الميادين أن الجيش الإسرائيلي اعترف بمقتل 4 من جنوده بينهم ضابط برتبة نقيب وإصابة 3 أحدهم بحال الخطر في جنوب لبنان.



وأشارت قناة 12 الإسرائيلية أن الجنود قتلوا خلال اشتباك مع الحزب دار من مسافة صفر..



فيما أفادت مصادر بإطلاق صواريخ مضادة للدروع أثناء إجلاء القتلى والجرحى وأن القوات استعانت بسلاح الجو والدبابات والمدفعية لاستهداف المهاجمين بهدف سحب القتلى.



وبحسب "هآرتس" ارتفع عدد الجنود الإسرائيلين القتلى في جنوب لبنان منذ بدء الحرب إلى 10.