بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية عن مصدر مطلع قوله: «لن نخلي سكان الشمال طالما لا خطر من عمليات تسلّل أو صواريخ مضادة للدروع. أي إخلاء للشمال سيعدّ انتصاراً لـ«حزب الله». وأوردت «القناة 24» العبرية «أنّ لدى «حزب الله» مخزوناً كافياً من الصواريخ، ويُقدّر أنّ بحوزته نحو 15 ألف صاروخ من أنواع مختلفة، معظمها قصيرة المدى وبعضها بعيد المدى، ولا يزال قادراً على إطلاقها. مَن يعتقد أنّ وقف إطلاق النار سواء غداً أو بعد أيام سيؤدّي إلى إنهاء «حزب الله»، فهو مخطئ، لأنّ قدراته لا تزال قائمة».