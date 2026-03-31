

اللواء: أسرار





لغز

لاحظ خبراء أنه كلما «انزنق» الطرف الإسرائيلي، يأخذ إجراءات لتوسيع العدوان على جنوب لبنان، والإمعان في التدمير!





غمز

ربط مصرف لبنان إعادة النظر في التحويلات من حسابات المودعين وفقاً للتعميم 158 بموافقة حكومية وتشريعية..







همس

أبلغت منظمات الطاقة العالمية الدول الغربية أنها الأكثر تضرراً، في حين أن الولايات المتحدة هي الأقل، والساعية إلى إخضاع الدول الصناعية عبر ورقة النفط والغاز..













البناء: خفايا وكواليس



خفايا

يتحدث خبراء عسكريون وأمنيون غربيون عن مستوى النجاح الاستخباري لإيران الذي تظهره الضربات الصاروخية في المنطقة باستهداف البنية التحتية التي أقامتها القوات الأميركية، بما في ذلك إنشاء أماكن مدنية تستخدم للعمليات والتخطيط ومهاجع سرية للطائرات في مطارات مدنية وقد تحدثت الصحف الأميركية عن دقة الإصابات التي طالت طائرات التزود بالوقود في ثلاث ضربات منفصلة وطائرة القيادة وطائرة الرادارات المتنقلة، وكذلك استهداف سبعة رادارات ضخمة مقامة في عدد من الدول المجاورة لإيران تسبّب تعطيلها إضافة للخسارة الضخمة لقيمتها المالية والعملية إلى إضعاف قدرة كيان الاحتلال على الحصول على إنذار مسبق بإطلاق الصواريخ الايرانية قبل مهلة سبع دقائق كما كان الحال قبل ضرب الرادارات. ويقول الخبراء إن ما سوف يظهر من خسائر لحقت بالبنية التكنولوجية المخصصة لتخزين وتحليل أعمال التنصت عبر العالم وصور الأقمار الصناعية الخاصة بمسح خرائط التحركات العسكرية في أوكرانيا وحول تايوان سوف يظهر أن إيران خاضت حرب تنظيف العالم من آلة إجرام غير قانونية كانت تدير الجريمة الحربية عبر العالم يصعب بناؤها قانونياً ومالياً في أميركا من ضمن القواعد المتبعة.



كواليس

لم تنجح الحملة الإعلامية التي تقودها قنوات عربية ضخمة لترويج صورة نجاح لحساب قوات الاحتلال في جبهة جنوب لبنان في حجب الصورة المقابلة الآتية من خبراء إسرائيليين يكتبون في الصحافة العبرية ويتحدثون عبر القنوات العبرية رغم مشاركة حشد من العاملين لقاء أجر لهذه القنوات العربية بصفة خبراء عسكريين واستراتيجيين صاروا يتحدثون عن الوصول إلى نهر الليطاني والنجاح باحتلال مناطق حيوية في القطاعات الجنوبية الشرقي والأوسط والغربي، حيث حفلت الصحف والقنوات العبرية بما يشير إلى الانبهار بأداء المقاومة في الجنوب والتسليم وإمساكها بزمام المبادرة والسخرية من حديث التوسّع الإسرائيلي باعتباره مجرد حالة ظرفية لفخ رسمته المقاومة وجاءت الوقائع تؤكد صحة الاستنتاج مع الفيديوهات المنشورة عن المواجهات وإعلان قوات الاحتلال عن خسائرها المتراكمة رغم كل الحسم على الخسائر الفعلية وصولاً إلى التراجعات التي اضطرت قوات الاحتلال إليها بعدما تصاعدت نحوها النيران.









نداء الوطن: أسرار



أسرّ مرجع سياسيّ أن طهران تتعاطى مع ملف السفير الإيراني المطرود محمد رضا شيباني من زاوية تثبيت واقع سياسي أكثر من كونه دبلوماسيًًا، ما يعكس توجّهًا متعمّدًا للتعامل مع لبنان كساحة مفتوحة لنفوذ الحرس الثوري الإيراني.



تتزايد شكاوى الأهالي في مناطق شمال الليطاني من تفلّت أمنيّ خطير، حيث أفادت معلومات بتنامي نشاط عصابات السرقة التي تستغلّ نزوح السكّان من بلداتهم، وتعمد إلى اقتحام المنازل والمتاجر والمؤسّسات وسط غياب شبه كامل للأجهزة الأمنيّة.



تتوالى اعتراضات النازحين على آلية توزيع المساعدات، إذ تشير المعطيات إلى وجود تمييز في إيصال الدعم، مع اتهامات لممثلين محلّيين محسوبين على حركة أمل و "حزب اللّه" بتفضيل مناصريهم على حساب نازحين آخرين غير منتمين تنظيميًا.