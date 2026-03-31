الأخبار: يوم أسود لقوات الاحتلال

15 جنديًا بين قتيلٍ وجريحٍ والعدو يردّ بالتدمير

غائبون عن "معراب 3": لسنا جنود لجعجع

السعودية أمرت بطرد السفير إيران

أميركا للحلفاء العرب: الحرب حربكم أيضًا













النهار: إيران تُصعّد سقف استباحاتها وتتحدّى الدولة... "شهر قتالي آخر" واغتيالات في الضاحية













اللواء: تهديد إسرائيلي لبرِّي بتهجير صور.. واعتداءات مشبوهة على «اليونيفيل» والجيش

عون: لا خوف على السلم الأهلي.. وسلام يشيد بصمود البلدات الجنوبية لإسقاط «المنطقة العازلة»













البناء: كيان الاحتلال يستكمل مواصفات الفاشية بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين | روبيو يفضح أكاذيب ترامب عن تقدم التفاوض ويعترف أن لا حل يبدو في الأفق | المقاومة تستدرج الاحتلال إلى خطتها بتوسيع مناوراتها الجغرافية وتكبيد الخسائر













المدن: الحرب على لبنان: معركة البقاع الغربي بدأت.. دعوة لمجلس الأمن













الجمهورية: مسار المبادرات والوساطات مقطوع

عون: اليد التي ستمتد للسلم الأهلي ستقطع













الديار: ترامب يتوعّد... والعدو يغرق «بالوحول» اللبنانيّة!

بعد تحذيرات أمنيّة مصريّة… عون يهدد «بقطع يد» الفتنة؟











نداء الوطن: أمن العاصمة... أول الغيث













l'orient le jour: Liban-Israël : mythes, faux-semblants et impostures











عناوين بعض الصحف العربية







الشرق الأوسط السعودية: ترمب مستعد لإنهاء حرب إيران حتى مع إغلاق مضيق هرمز











الأنباء الكويتيةك «اليونيفيل» هدف للقصف الإسرائيلي وسقوط 3 قتلى إندونيسيين وعسكري لبناني

الرئيس عون: «اليد التي ستمتد إلى السلم الأهلي ستُقطَع» وسلام يُحذِّر من تصاعد الخطاب «الفِتنوي» والركود الاقتصادي

