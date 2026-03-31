إسرائيل توسّع «السيطرة النارية» جنوب لبنان
31 March 2026
4 secs ago
source: الشرق الأوسط
الشرق الأوسط السعودية: بيروت:تبدّلت ملامح المواجهة جنوب لبنان من معركة تقدُّم برِّي مباشر إلى سباق للسيطرة على «التلال الجغرافية» الحاكمة، حيث تسعى إسرائيل إلى الإشراف الناري على المرتفعات ومحاور العبور، بدل تثبيت انتشار واسع على الأرض في مناورة عسكرية لقطع خطوط الإمداد وعزل ساحات القتال، من دون حسم كامل في أيٍّ من المحاور حتى الآن.
وفي تجاوُزٍ لقواعد الاشتباك التقليدية، بدأت الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان تتخطى الأهداف العسكرية المباشرة لتطال مؤسسات يفترض أنها محيّدة بموجب القوانين الدولية، من مسعفين وصحافيين وصولاً إلى الجيش اللبناني، الذي لا يشارك في الحرب، وقوات «يونيفيل».
وأعلنت قيادة الجيش، أمس، «تعرّض حاجز للجيش في بلدة العامرية على طريق القليلة - صور لاعتداء إسرائيلي، مما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة آخرين بجروح»، فيما كانت قوات «يونيفيل» هدفاً لإسرائيل مرتين خلال 24 ساعة، حيث «قُتل جندي حفظ سلام وأُصيب آخر بجروح خطيرة»، حسب بيان صادر عن «يونيفيل».
Just in
06 :33
العدو يغرق «بالوحول» اللبنانيّة (الديار) تتمة
06 :23
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاقات إضافية نحو ديمونا وعراد في جنوب إسرائيل (الميادين)
06 :12
البيت الأبيض: واشنطن ترغب بأن تدفع الدول العربية تكاليف العملية ضد إيران (روسيا اليوم) تتمة
06 :05
نتنياهو: لا إطار زمني لإنهاء الحرب مع إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
06 :02
الفصائل العراقية: نفذنا 5 عمليات ضد القواعد الأميركية في المنطقة
05 :52
وسائل إعلام إيرانية تفيد بانقطاعات في التيار الكهربائي في طهران (سكاي نيوز عربية)
