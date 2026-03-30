Tayyar Article
وسائل إعلام إسرائيلية: كمين قاتل تعرض له الجنود في الشمال
30 March 2026
27 secs ago
source: tayyar.org
Just in
23 :56
مراسل الميادين:
- واجهت المقاومة ضباط وجنود الاحتلال بأنواع مختلفة من الأسلحة ومنها عبوات ناسفة زرعها المقاومون مسبقاً
- قوة الاحتلال المستهدفة هربت إلى منزل في عيناتا أصابه الصاروخ لاحقاً وأوقع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح
- المقاومة زادت من صعوبة الحدث الأمني الذي واجهه الاحتلال حين استهدفت قوة إسرائيلية بصاروخ نوعي
- هذه التجمعات العسكرية تعرضت لعشرات الاستهدافات الصاروخية والقذائف المدفعية وكانت الإصابات مؤكدة
- كان للاحتلال تحشدات وتجمعات في عيناتا وعلى طريق عيترون عيناتا على مدى ساعات النهار
- تعرضت دبابات الاحتلال المتقدمة على طريق عيترون - عيناتا إلى استهدافات مباشرة وناجحة
23 :48
نتنياهو:
- يمكن تجاوز مضيق هرمز وهناك مصلحة لتحقيق ذلك والسماح بتدفق النفط والغاز بحرية تامة
- هناك أفكار لما بعد الحرب لتحويل خطوط الطاقة والنفط من الخليج إلى موانئ البحر المتوسط
- هناك حلول عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز تقودها الولايات المتحدة لكن لن أتطرق لها
23 :42
مراسل الميادين:
- الهجوم على طريق عيترون - عيناتا زاد في أعداد الخسائر البشرية في صفوف ضباط وجنود العدو الإسرائيلي
- تعرضت دبابات العدو المتقدمة على طريق عيترون - عيناتا لاستهدافات ناجحة بالصواريخ الموجهة والعبوات الناسفة
23 :40
مراسل الجديد:
- غارة على المنطقة الواقعة بالقرب من محطة المياه على طريق الخيام ومعلومات عن اصابات
- غارة تستهدف بلدة دير الزهراني قضاء النبطية
23 :39
وسائل إعلام إسرائيلية:
- في الحدث الأول هاجم حزب الله جنود الجيش الإسرائيلي بمحلّقات انقضاضية والحدث الثاني عبارة عن تفجير عبوات
- التقارير الأولية تفيد عن حادثتين جنوب لبنان
23 :28
مراسل الـOTV: غارة اسرائيلية استهدفت اطراف زلايا وغارة ثانية استهدفت مجرى النهر في زلايا - البقاع الغربي
تهديد إسرائيلي إلى سكان هذه القرى اللبنانية!
"التيار الوطني الحر" استكمل جولته لتقديم "مقترح حماية لبنان" بلقاء أرسلان ووهاب
اليونيفيل: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بلدة بني حيان
انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات قضاء حاصبيا
خاص - فصل إيران بين واشنطن وتل أبيب يطيل أمد الحرب في لبنان... لهذه الأسباب!
إزالة 11 خيمة للنّازحين في الشّويفات؟
شو الوضع؟ إسرائيل تواصل استهداف الجيش والمدنيين... الرئيس عون يجزم بعدم القدرة على تهديد السلم الداخلي
الجيش ينعي شهيده!
لبنان يلاحق "جاسوس الموساد"!
إرتباك أميركي وقلق إسرائيلي
إليكم حصيلة الغارة على الضاحية الجنوبية صباحًا...
قافلة إغاثية إلى القرى الحدودية: تعزيز الصمود وترسيخ ارتباط الأهالي بأرضهم
الرئيس عون: اليد التي ستمتدّ على السلم الأهلي ستُقطع!
وهّاب استقبل وفدًا من "لبنان القوي": لمواجهة مشاريع الإقتتال الداخلي
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
"الخارجيّة" معزّيةً إندونيسيا: الاعتداء على "اليونيفيل" أمر مرفوض!
سلام: لا يجوز أن يبقى مصير اللبنانيين رهناً بحسابات تتجاوز مصلحة لبنان
خاص - فكّ الارتباط: رهان صعب في معادلة إقليمية مفتوحة!
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سفير إيران لدى لبنان سيواصل عمله في بيروت
استهداف حاجز للجيش في العامرية... وإصابات بين العناصر
