كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "أكس":

انذار عاجل إلى سكان القرى اللبنانية: 🔸زلايا 🔸لبايا 🔸يحمر (البقاع الغربي) 🔸سحمر (البقاع الغربي) 🔸قلايا 🔸 دلافي



إن نشاطات حزب الله الإرهابي تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المناطق ولا ننوي المساس بكم



لضمان سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال فوراً إلى شمال بلدة القرعون (البقاع)



انتبهوا: أي تحرك جنوبًا قد يعرض حياتكم للخطر