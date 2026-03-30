"التيار الوطني الحر" استكمل جولته لتقديم "مقترح حماية لبنان" بلقاء أرسلان ووهاب
30 March 2026
استكمل التيار الوطني الحر جولته على الأحزاب والشخصيات السياسية لتقديم "مقترح حماية لبنان"، فزار وفد منه ضمّ عضوي تكتل “لبنان القوي” النائبين سيزار أبو خليل وغسان عطالله رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في دارته في الجاهلية، وذلك بحضور نائبي رئيس الحزب عصمت العريضي والدكتور هشام الأعور، إلى جانب أمين المالية أيوب أبو حمدان وعضو لقاء الأحزاب الوطنية أمين شعبان.
وخلال اللقاء، جرى عرضٌ معمّق لمجمل التطورات السياسية الراهنة، على المستويين الداخلي والخارجي، حيث تمّ التشديد على حساسية المرحلة وما يواجهه لبنان من تحديات متصاعدة، تستوجب أعلى درجات التنسيق والتلاقي بين القوى السياسية.
كما تناول المجتمعون سبل تحصين الساحة الداخلية في مواجهة مشاريع الإقتتال الداخلي وضرورة تعزيز الاستقرار الوطني في ظل الظروف الدقيقة.
وأظهرت المناقشات تقارباً واضحاً في وجهات النظر، لا سيما لجهة أولوية حماية الوحدة الداخلية، ومقاربة ملف النازحين بما يراعي المصلحة الوطنية العليا ويخفف من الأعباء المتراكمة على لبنان.
وفي ختام اللقاء، سلّم وفد التيار الوطني الحر إلى وهاب نسخة من "مقترح حماية لبنان"، في إطار الدفع نحو مقاربات جامعة تسهم في معالجة الأزمات القائمة وتعزيز مسارات الحل الداخلي.
الى ذلك استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة وفداً من "التيار" ضمّ النائبين أبي خليل عطالله، ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، بحضور مدير الإعلام في الحزب الديمقراطي جاد حيدر. وجرى خلال اللقاء عرضٌ للمستجدات السياسية والأمنية الراهنة في لبنان والمنطقة.
وسلّم الوفد أرسلان "مقترح حماية لبنان" في ظل واقع الحرب وتداعياتها، وما يفرضه ذلك من تكريس لغة الحوار وتثبيت التفاهمات الداخلية حمايةً للوطن.
Just in
-
21 :24
غارة إسرائيلية على أطراف بلدة حاريص
-
21 :23
غارة إسرائيلية على أطراف بلدة حاريص
-
21 :07
التلفزيون الإيراني: إطلاق موجة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة
-
21 :02
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل". على المستوطنين الدخول فوراً إلى الملاجئ.
-
20 :55
وسائل إعلام إسرائيلية: حدث أمني صعب للقوات الإسرائيلية جنوب لبنان
-
20 :39
رويترز: وصول آلاف من قوات المظلات الأميركية إلى الشرق الأوسط مع تكثيف الحشد العسكري
-
-
Just in
-
21 :24
غارة إسرائيلية على أطراف بلدة حاريص
-
21 :23
غارة إسرائيلية على أطراف بلدة حاريص
-
21 :07
التلفزيون الإيراني: إطلاق موجة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة
-
21 :02
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل". على المستوطنين الدخول فوراً إلى الملاجئ.
-
20 :55
وسائل إعلام إسرائيلية: حدث أمني صعب للقوات الإسرائيلية جنوب لبنان
-
20 :39
رويترز: وصول آلاف من قوات المظلات الأميركية إلى الشرق الأوسط مع تكثيف الحشد العسكري
