اليونيفيل: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بلدة بني حيان
30 March 2026
23 mins ago
source: tayyar.org
صدر عن "اليونيفيل" البيان التالي: "قُتل جنديان من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل اليوم في حادث مأسوي بجنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بني حيان. وأُصيب جندي ثالث بجروح خطيرة، كما أُصيب رابع بجروح. هذا هو الحادث المميت الثاني خلال ال 24 ساعة الماضية. نؤكد مجدداً أنه لا ينبغي لأحد أن يموت خلال عمله في خدمة السلام.
نتقدم بخالص التعازي إلى عائلات وأصدقاء وزملاء هذين الجنديين الشجاعين اللذين ضحيا بحياتهما في سبيل السلام. ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل.
بدأنا تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث.
ونؤكد مجدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي وممتلكات الأمم المتحدة في جميع الأوقات، بما في ذلك تجنب أي أعمال قد تُعرّض جنود حفظ السلام للخطر. تُعدّ الهجمات المتعمدة على جنود حفظ السلام انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى الى جرائم حرب.
إن الخسائر البشرية لهذا النزاع باهظة للغاية، وكما قلنا من قبل، يجب أن يتوقف العنف".
Just in
21 :24
غارة إسرائيلية على أطراف بلدة حاريص
21 :23
غارة إسرائيلية على أطراف بلدة حاريص
21 :07
التلفزيون الإيراني: إطلاق موجة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة
21 :02
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل". على المستوطنين الدخول فوراً إلى الملاجئ.
20 :55
وسائل إعلام إسرائيلية: حدث أمني صعب للقوات الإسرائيلية جنوب لبنان
20 :39
رويترز: وصول آلاف من قوات المظلات الأميركية إلى الشرق الأوسط مع تكثيف الحشد العسكري
