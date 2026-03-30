أفادت الوكالة الوطنية بانقطاع التيار الكهربائي عن بلدات قضاء حاصبيا ومناطق العرقوب وشبعا إثر تضرر خط التغذية الرئيسي بقصف مدفعي على أطراف بلدة جديدة مرجعيون