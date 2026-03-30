شو الوضع؟ إسرائيل تواصل استهداف الجيش والمدنيين... الرئيس عون يجزم بعدم القدرة على تهديد السلم الداخلي
30 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
مع انتقال الحرب إلى مستويات خطرة من التصعيد، تعمل كل القوى على ممارسة أقصى الضغوط وإلى توجيه رسائل مختلفة ومتوازية. وفي هذا السياق تتبادل أميركا وإيران التهديدات بتصعيد المواجهة، فيما تواصل الحشد العسكري للقوات البرية الأميركية استعداداً لكل الإحتمالات.
أما في لبنان، فتعمل إسرائيل على توسيع دائرة العدوان لتطال عمداً حواجز الجيش اللبناني ودورياته والمدنيين، من ضمن العمل على إبعاد أي رمز للصمود اللبناني في الجنوب.
فميدانياً، استشهد عسكري وجرح خمسة آخرين في استهداف إسرائيلي لحاجز العامرية على طريق صور - القليلة، بعدما كانت أعلنت اليونيفيل مقتل اثنين من عناصرها من الكتيبة الاندونيسية على يد الإحتلال الإسرائيلي.
وفي الشقّ الداخلي، ارتفعتْ مستويات التصعيد السياسي مع مرور المهلة المعطاة للسفير الإيراني الذي أصرّ على البقاء في لبنان. ولم تبرُز أي صورة واضحة لكيفية التعاطي مستقبلاً مع السفير المعتصم بإقامته في مقر السفارة.
أما سياسياً، وفيما يزداد القلق من مناخ التحريض والتجييش، جزمَ رئيس الجمهورية جوزاف عون بأنَّ اليد التي ستمتد الى السلم الأهلي ستُقطع، محذراً من التهديدات المتبادلة وخطرها. ولفت عون الى أن الأجهزة الأمنية تتخذ خطوات حازمة لمنع أي خلل أمني بين اللبنانيين، وتقوم بتوقيفات ومصادرة للأسلحة.
أما من جهة التيار الوطني الحر، فقد واصلت وفود منه زياراتها لتقديم مقترح حماية لبنان في سياق تعزيز المساحات المشتركة وتعميم خطاب التضامن الوطني اللبناني. وفي هذا الإطار التقى وفدان من "التيار" كلاً من رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان.
Just in
19 :52
"التيار الوطني الحر" استكمل جولته لتقديم "مقترح حماية لبنان" بلقاء أرسلان ووهاب تتمة
19 :38
اليونيفيل: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة اثنين أحدهما بجروح خطيرة إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بلدة بني حيان
19 :33
انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات قضاء حاصبيا تتمة
19 :22
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها
19 :16
خاص - فصل إيران بين واشنطن وتل أبيب يطيل أمد الحرب في لبنان... لهذه الأسباب! تتمة
19 :13
إزالة 11 خيمة للنّازحين في الشّويفات؟ تتمة
