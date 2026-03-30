صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

1- بتاريخ 30 / 3 /2026، استشهد عسكري وأصيب خمسة آخرون بينهم ضابط إصابتُه متوسطة، نتيجة اعتداء إسرائيلي مباشر على حاجز للجيش في العامرية على طريق القليلة - صور.

يأتي هذا الاعتداء في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وما ينتج عنه من سقوط شهداء وجرحى بين العسكريين والمدنيين.

2- تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الجندي الشهيد علي حسين عجم الذي استشهد بتاريخ 30 / 3 /2026 جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية عند حاجز العامرية – صور.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:- من مواليد 02 / 12 /1994 مشتى حمود - عكار.- حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.- الوضع العائلي: عازب(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).