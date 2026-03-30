لبنان يلاحق "جاسوس الموساد" !
30 March 2026
13 secs ago
source: tayyar.org
أفادت وكالات صحافية عالمية، أن السلطات اللبنانية طالبت السفارة الأوكرانية في بيروت بتسليم أحد رعاياها، الذي لجأ اليها بعد فراره من ضاحية بيروت الجنوبية، حيث كان محتجزا لدى حزب الله، للاشتباه بتورطه مع الموساد الاسرائيلي، وفق ما أفاد مسؤول أمني ومصدر في حزب الله للوكالات.
وأوقف حزب الله في أيلول، مواطنا فلسطينيا سوريا يحمل الجنسية الأوكرانية "بعد ركنه دراجة نارية في الطريق المؤدي الى مطار بيروت الدولي، تبين أن عبوة ناسفة شديدة الانفجار كانت مزروعة
وظل الرجل محتجزا لدى الحزب لأشهر، الى أن شنّت اسرائيل غارة في السادس من آذار/مارس على ضاحية بيروت الجنوبية، وتحديدا على مبنى مجاور لذلك الذي كان محتجزا داخله، ما أدى الى فراره وتوجهه إلى السفارة الأوكرانية، وفق المصدر ذاته.
وتمكن جهاز الأمن العام من توقيف خمسة أفراد من المجموعة التي عملت مع الشخص المذكور، وأحالتهم على القضاء اللبناني الذي يستجوبهم.
وقال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير: "راسلتنا السفارة الأوكرانية في لبنان بتاريخ 10 آذار/مارس، طالبة إعطاء تصريح مرور لأحد مواطنيها الموجود لديها، بعدما فقد جواز سفره، ليتمكن من المغادرة عبر مطار بيروت".
وأضاف "بعد التدقيق باسمه وصورته، تبيّن لدينا أنّه مطلوب للقضاء اللبناني، وصدرت بحقّه عدة بلاغات بحث وتحر لصالح الأجهزة الأمنية، فأبلغنا السفارة الأوكرانية بذلك وبأنه يتوجّب عليها تسليمه فورا إلى السلطات اللبنانية".
وأوضح أنه "مطلوب لتورّطه مع خلية تابعة للموساد الإسرائيلي في التخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت".
Just in
18 :20
صندوق النقد الدولي: الحرب التي أشعلتها الهجمات الأميركية والإسرائيلية تسببت في صدمة عالمية غير متكافئة تختلف من دولة لأخرى
18 :11
ترامب لنيويورك بوست:
- سنتحقق قريبا مما إذا كان رئيس البرلمان الإيراني مستعدا للتعاون معنا
- نعتقد أن مجتبى خامنئي على الأرجح على قيد الحياة لكن حالته سيئة للغاية
18 :04
المتحدثة باسم اليونيفيل: إصابة عدد من جنودنا بانفجار استهدف إحدى مركباتنا في جنوب لبنان
17 :55
حزب الله: نخوض اشتباكات مع قوة إسرائيلية في بلدة عيناتا جنوبي لبنان ودمرنا دبابة ميركافا
17 :46
تفجير "تشريكة عبوات" بآلية إسرائيلية في منطقة غدماثا في بلدة عيناثا
17 :40
وزارة الصحة: شهيد و17 جريحا حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الرحاب في الضاحية الجنوبية لبيروت
تفاصيل جديدة في وفاة مشجع سقط من مدرجات ملعب افتتاح كأس العالم 2026
30 March 2026
إرتباك أميركي وقلق إسرائيلي
30 March 2026
إليكم حصيلة الغارة على الضاحية الجنوبية صباحًا...
30 March 2026
قافلة إغاثية إلى القرى الحدودية: تعزيز الصمود وترسيخ ارتباط الأهالي بأرضهم
30 March 2026
إياد نصار يتحدث عن إعجابه بفؤاد المهندس والعمل الذي يريد إعادته
30 March 2026
كوريا الشمالية تختبر محركاً صاروخياً قادراً على بلوغ الأراضي الأميركية
30 March 2026
أنشيلوتي: سنقاتل للفوز بكأس العالم
30 March 2026
"مَحوها تمامًا"... ترامب يتوعّد إيران!
30 March 2026
دول أوروبية قلقة إزاء مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل
30 March 2026
الرئيس عون: اليد التي ستمتدّ على السلم الأهلي ستُقطع!
30 March 2026