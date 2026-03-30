أفادت وكالات صحافية عالمية، أن السلطات اللبنانية طالبت السفارة الأوكرانية في بيروت بتسليم أحد رعاياها، الذي لجأ اليها بعد فراره من ضاحية بيروت الجنوبية، حيث كان محتجزا لدى حزب الله، للاشتباه بتورطه مع الموساد الاسرائيلي، وفق ما أفاد مسؤول أمني ومصدر في حزب الله للوكالات.



وأوقف حزب الله في أيلول، مواطنا فلسطينيا سوريا يحمل الجنسية الأوكرانية "بعد ركنه دراجة نارية في الطريق المؤدي الى مطار بيروت الدولي، تبين أن عبوة ناسفة شديدة الانفجار كانت مزروعة



وظل الرجل محتجزا لدى الحزب لأشهر، الى أن شنّت اسرائيل غارة في السادس من آذار/مارس على ضاحية بيروت الجنوبية، وتحديدا على مبنى مجاور لذلك الذي كان محتجزا داخله، ما أدى الى فراره وتوجهه إلى السفارة الأوكرانية، وفق المصدر ذاته.



وتمكن جهاز الأمن العام من توقيف خمسة أفراد من المجموعة التي عملت مع الشخص المذكور، وأحالتهم على القضاء اللبناني الذي يستجوبهم.



وقال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير: "راسلتنا السفارة الأوكرانية في لبنان بتاريخ 10 آذار/مارس، طالبة إعطاء تصريح مرور لأحد مواطنيها الموجود لديها، بعدما فقد جواز سفره، ليتمكن من المغادرة عبر مطار بيروت".



وأضاف "بعد التدقيق باسمه وصورته، تبيّن لدينا أنّه مطلوب للقضاء اللبناني، وصدرت بحقّه عدة بلاغات بحث وتحر لصالح الأجهزة الأمنية، فأبلغنا السفارة الأوكرانية بذلك وبأنه يتوجّب عليها تسليمه فورا إلى السلطات اللبنانية".



وأوضح أنه "مطلوب لتورّطه مع خلية تابعة للموساد الإسرائيلي في التخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت".



