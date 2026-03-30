إرتباك أميركي وقلق إسرائيلي
30 March 2026
10 mins ago
source: tayyar.org
حبيب البستاني -
دخلت الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني، وبعدما كان العد يتم بالأسابيع نسبة لتحديد الرئيس الأميركي مهلة أربعة اسابيع لإنهائها، ولكن ومع انسداد أفق نهاية الحرب انتقلنا إلى عد الأشهر. فالولايات المتحدة التي استعملت كل الوسائل التقليدية المتاحة لتحقيق الأهداف التي وضعتها فوجئت أن أياً من هذه الأهداف لم يتحقق، وأن الطرقات المزروعة بالورود التي رسمها نتنياهو أصبحت مليئة بالأشواك، وأصبح جلياً أن أهداف الدولة العبرية لا تتطابق مع الأهداف الأميركية، فالدولة الصهيونية تريد تغيير الشرق الأوسط وذلك على حساب الاستقرار، فإن هدف أميركا كان الضغط من أجل تحقيق السلام. وهكذا سقطت كل الأهداف الأميركية دفعة واحدة، وهنا لا بد من التذكير بالأهداف الأساسية للحرب وهي:
1- تغيير نظام آيات الله.
2- إحداث انتفاضة شعبية في مختلف المدن الإيرانية.
3- تدمير القدرات النووية الاستراتيجية لإيران.
4- شل القدرات الصاروخية.
وهكذا سقطت كل هذه الأهداف حتى أن الارتدادات العكسية للحرب قد انعكست ليس فقط على الولايات المتحدة والعالم الغربي بل على العالم. وأدى لتقلص الوجود الأميركي في الشرق الأوسط وفي دول الخليج وبعد أن كان جواز السفر الأميركي يشكل حماية معنوية لحامله، اضطرت الدولة الأعظم إلى سحب أكثر من 70.000 مواطن من المنطقة وذلك تأميناً لحمايتهم، ناهيك بالأضرار العسكرية فبعد إصابة أحدث مقاتلة في العالم وهي F35 أُعلن عن تدمير طائرة E-3 Sentry فيAWACS في قاعدة الأمير سلطان في السعودية وهي تشكل طائرة قيادة جوية ويبلغ ثمنها حوالي 700 مليون دولار، ناهيك عن الحريق الغير معروف المصدر الذي أصاب حاملة الطائرات USS Gerald Ford التي تخضع للصيانة في كرواتيا.
رد إسرائيل بإغلاق كنيسة القيامة واستهداف المدنيين
ومع تعاظم خسائر الدولة العبرية التي أصيبت منشآتها النفطية في حيفا وكذلك نجاح إيران في إصابة ديمونا حيث يوجد المفاعل النووي، ومع هذه الإصابات تقوم الدولة العبرية باستهداف لبنان لاسيما الصحفيين والمدنيين، وتمثل تمادي العدوان الإسرائيلي بإغلاق كنيسة القيامة في القدس ومنع وصول بطريرك اللاتين لإقامة رتبة الشعانين، في سابقة أدت لإدانة الفاتيكان واستهجان المسيحيين.
بين المفاوضات والحرب
هكذا يرى الرئيس الأميركي نفسه محشوراً في عنق الزجاجة، سيما بعد إغلاق مضيق هرمز واحتمال إغلاق باب المندب من قبل الحوثيين مما سينعكس ارتفاعاً كبيراً في سعر البترول. فهل يمضي ترامب في حربه أم يدخل في مفاوضات تعطي العالم أملاً. فأميركا تبدو مرتبكة بينما إسرائيل تبدو قلقة من احتمال مجيء السلام.
كاتب سياسي*
Just in
16 :50
وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء عدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل قليل
16 :40
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لـ"الجزيرة":
- النظام الإيراني أنفق ثروة بلاده لدعم حزب الله وحماس ومليشيات بالعراق وتهديد جيرانه بلا داع
- الصواريخ قصيرة المدى التي تطلقها إيران هدفها مهاجمة #السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين
- القبول بسيادة إيران على مضيق هرمز مرفوض وسابقة خطيرة تسمح لدول بالاستيلاء على ممرات مائية دولي
- مضيق هرمز سيفتح بطريقة أو بأخرى حين تنتهي عمليتنا العسكرية في إيران
16 :36
"تسنيم" عن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إسماعيل قاآني: على أميركا وإسرائيل الاعتياد على النظام الجديد بالمنطقة
16 :20
"بلومبرغ" عن ترامب: إيران تريد التسوية والحرب تسير بشكل جيد لا يصدق
16 :15
وزير الداخلية أحمد الحجار لـ"الجديد":
- الأولوية اليوم هي للوضع الامني وتأمين النازحين في كامل لبنان لا سيما العاصمة بيروت التي تشهد كثافة نزوح
- بحثت مع مدير عام قوى الأمن الداخلي ورئيس شعبة المعلومات الشكاوى من ازدياد عمليات النشل في العاصمة وقد بدأت الملاحقات وجرى توقيف أشخاص
- لا يوجد سلاح في مراكز الإيواء ولا يمكن القبول بذلك والقوى الأمنية تعزز انتشارها لحماية المواطنين
- نقوم بحل أزمة زحمة السير في بيروت والمناطق الأخرى وإزالة السيارات المخالفة مع مراعاة ظروف النروح والحرب
16 :12
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش:
- ملتزمون بأن يكون نهر الليطاني هو خط الحدود الأمنية الجديد لإسرائيل في نهاية هذه الحرب
- هذا ليس مجرد هدف عسكري بل هو وعد لمواطنينا في جميع مستوطنات الحدود الذين هذه المرة سيعودون إلى منازلهم لكي يبقوا
إليكم حصيلة الغارة على الضاحية الجنوبية صباحًا...
30 March 2026
قافلة إغاثية إلى القرى الحدودية: تعزيز الصمود وترسيخ ارتباط الأهالي بأرضهم
30 March 2026
إياد نصار يتحدث عن إعجابه بفؤاد المهندس والعمل الذي يريد إعادته
كوريا الشمالية تختبر محركاً صاروخياً قادراً على بلوغ الأراضي الأميركية
30 March 2026
أنشيلوتي: سنقاتل للفوز بكأس العالم
"مَحوها تمامًا"... ترامب يتوعّد إيران!
دول أوروبية قلقة إزاء مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل
الرئيس عون: اليد التي ستمتدّ على السلم الأهلي ستُقطع!
وهّاب استقبل وفدًا من "لبنان القوي": لمواجهة مشاريع الإقتتال الداخلي
أسعار الألمنيوم تقفز 6 % بعد استهداف منشآت كبرى بالخليج قفزت
