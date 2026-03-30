شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله وفداً من "منتدى غسان سكاف الوطني" أن اليد التي ستمتد على السلم الأهلي ستُقطع"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية تتخذ خطوات حازمة لمنع أي خلل أمني من خلال توقيفات ومصادرة للأسلحة".

وأكد عون أن "لا أحد في لبنان يرغب باندلاع حرب أهلية، وأن كل من يسعى إلى الاصطياد بالمياه العكرة لن تنجح مساعيه". ولفت إلى أن" الأوضاع في الجنوب مأسوية نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها إسرائيل"، مشيراً إلى" استمرار الاتصالات الدولية لدفع الأمور نحو تحقيق التفاوض مع الجانب الإسرائيلي".