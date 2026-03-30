الرئيس عون: اليد التي ستمتدّ على السلم الأهلي ستُقطع!
30 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله وفداً من "منتدى غسان سكاف الوطني" أن اليد التي ستمتد على السلم الأهلي ستُقطع"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية تتخذ خطوات حازمة لمنع أي خلل أمني من خلال توقيفات ومصادرة للأسلحة".
وأكد عون أن "لا أحد في لبنان يرغب باندلاع حرب أهلية، وأن كل من يسعى إلى الاصطياد بالمياه العكرة لن تنجح مساعيه". ولفت إلى أن" الأوضاع في الجنوب مأسوية نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها إسرائيل"، مشيراً إلى" استمرار الاتصالات الدولية لدفع الأمور نحو تحقيق التفاوض مع الجانب الإسرائيلي".
Just in
16 :50
وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء عدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل قليل
16 :40
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لـ"الجزيرة":
- النظام الإيراني أنفق ثروة بلاده لدعم حزب الله وحماس ومليشيات بالعراق وتهديد جيرانه بلا داع
- الصواريخ قصيرة المدى التي تطلقها إيران هدفها مهاجمة #السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين
- القبول بسيادة إيران على مضيق هرمز مرفوض وسابقة خطيرة تسمح لدول بالاستيلاء على ممرات مائية دولي
- مضيق هرمز سيفتح بطريقة أو بأخرى حين تنتهي عمليتنا العسكرية في إيران
16 :36
"تسنيم" عن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إسماعيل قاآني: على أميركا وإسرائيل الاعتياد على النظام الجديد بالمنطقة
16 :35
إرتباك أميركي وقلق إسرائيلي تتمة
16 :20
"بلومبرغ" عن ترامب: إيران تريد التسوية والحرب تسير بشكل جيد لا يصدق
16 :15
وزير الداخلية أحمد الحجار لـ"الجديد":
- الأولوية اليوم هي للوضع الامني وتأمين النازحين في كامل لبنان لا سيما العاصمة بيروت التي تشهد كثافة نزوح
- بحثت مع مدير عام قوى الأمن الداخلي ورئيس شعبة المعلومات الشكاوى من ازدياد عمليات النشل في العاصمة وقد بدأت الملاحقات وجرى توقيف أشخاص
- لا يوجد سلاح في مراكز الإيواء ولا يمكن القبول بذلك والقوى الأمنية تعزز انتشارها لحماية المواطنين
- نقوم بحل أزمة زحمة السير في بيروت والمناطق الأخرى وإزالة السيارات المخالفة مع مراعاة ظروف النروح والحرب
Other stories
إرتباك أميركي وقلق إسرائيلي
إليكم حصيلة الغارة على الضاحية الجنوبية صباحًا...
قافلة إغاثية إلى القرى الحدودية: تعزيز الصمود وترسيخ ارتباط الأهالي بأرضهم
وهّاب استقبل وفدًا من "لبنان القوي": لمواجهة مشاريع الإقتتال الداخلي
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
"الخارجيّة" معزّيةً إندونيسيا: الاعتداء على "اليونيفيل" أمر مرفوض!
سلام: لا يجوز أن يبقى مصير اللبنانيين رهناً بحسابات تتجاوز مصلحة لبنان
EXCLUSIVE
خاص - فكّ الارتباط: رهان صعب في معادلة إقليمية مفتوحة!
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سفير إيران لدى لبنان سيواصل عمله في بيروت
استهداف حاجز للجيش في العامرية... وإصابات بين العناصر
بالفيديو: استهداف مدرسة في صور
إليكم أيام العطلة الرسميّة بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح...
بالفيديو: غارات ودمار هائل وشهداء
الخوري: خيارنا واضح بمواجهة التطرف وحماية صيغة "العيش معاً"
بالفيديو والصورة: استهداف شقة في الضاحية الجنوبية
تعليقٌ إسرائيليّ حول طرد السفير الإيراني: "شيباني يحتسي قهوته في بيروت ويسخر من الدولة"!
هدوء حذر... ماذا حصل في مخيم عين الحلوة ليلًا!
الحزب يستهدف تجمعات لجنود وآليات العدو في العديسة والمالكية ومستوطنة كريات شمونة
المولدات ستعود إلى التقنين مجدداً!؟
مصر: تصعيد متوقع وقلق من تفجير داخلي والحل بيد أميركا
إرتباك أميركي وقلق إسرائيلي
-
-
-
30 March 2026
-
إليكم حصيلة الغارة على الضاحية الجنوبية صباحًا...
-
-
-
30 March 2026
-
قافلة إغاثية إلى القرى الحدودية: تعزيز الصمود وترسيخ ارتباط الأهالي بأرضهم
-
-
-
30 March 2026
-
إياد نصار يتحدث عن إعجابه بفؤاد المهندس والعمل الذي يريد إعادته
-
-
30 March 2026
-
كوريا الشمالية تختبر محركاً صاروخياً قادراً على بلوغ الأراضي الأميركية
-
-
-
30 March 2026
-
أنشيلوتي: سنقاتل للفوز بكأس العالم
-
-
30 March 2026
-
"مَحوها تمامًا"... ترامب يتوعّد إيران!
-
-
30 March 2026
-
دول أوروبية قلقة إزاء مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل
-
-
30 March 2026
-
وهّاب استقبل وفدًا من "لبنان القوي": لمواجهة مشاريع الإقتتال الداخلي
-
-
-
30 March 2026
-
أسعار الألمنيوم تقفز 6 % بعد استهداف منشآت كبرى بالخليج قفزت
-
-
30 March 2026