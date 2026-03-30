وهّاب استقبل وفدًا من "لبنان القوي": لمواجهة مشاريع الإقتتال الداخلي
30 March 2026
16 secs ago
source: tayyar.org
استقبل رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في دارته في الجاهلية وفداً من التيار الوطني الحر ضمّ عضوي تكتل “لبنان القوي” النائبين سيزار أبو خليل وغسان عطالله، وذلك بحضور نائبي رئيس الحزب عصمت العريضي والدكتور هشام الأعور، إلى جانب أمين المالية أيوب أبو حمدان وعضو لقاء الأحزاب الوطنية أمين شعبان.
وخلال اللقاء، جرى عرضٌ معمّق لمجمل التطورات السياسية الراهنة، على المستويين الداخلي والخارجي، حيث تمّ التشديد على حساسية المرحلة وما يواجهه لبنان من تحديات متصاعدة، تستوجب أعلى درجات التنسيق والتلاقي بين القوى السياسية.
كما تناول المجتمعون سبل تحصين الساحة الداخلية في مواجهة مشاريع الإقتتال الداخلي وضرورة تعزيز الاستقرار الوطني في ظل الظروف الدقيقة.
وأظهرت المناقشات تقارباً واضحاً في وجهات النظر، لا سيما لجهة أولوية حماية الوحدة الداخلية، ومقاربة ملف النازحين بما يراعي المصلحة الوطنية العليا ويخفف من الأعباء المتراكمة على لبنان.
وفي ختام اللقاء، سلّم وفد التيار الوطني الحر إلى وهاب نسخة من "مقترح حماية لبنان" الذي يطرحه التيار، في إطار الدفع نحو مقاربات جامعة تسهم في معالجة الأزمات القائمة وتعزيز مسارات الحل الداخلي.
Just in
15 :13
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بنية عسكرية بالجامعة الرئيسية للحرس الثوري عدة مرات
15 :12
وزير الخارجية الأميركي روبيو: لن نسمح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم عبور
15 :05
الرئيس عون: اليد التي ستمتدّ على السلم الأهلي ستُقطع! تتمة
14 :58
الرئيس جوزاف عون:
- اليد التي ستمتد الى السلم الأهلي ستُقطع
- الأجهزة الأمنية تتخذ خطوات حازمة لمنع أيّ خلل أمني وتقوم بتوقيفات ومصادرة للأسلحة
- لا أحد في لبنان يرغب باندلاع حرب أهلية وإن من يسعى إلى الاصطياد بالمياه العكرة لن تنجح مساعيه
- الأوضاع مأساوية في الجنوب بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها إسرائيل ونواصل الاتصالات الدولية لدفع الأمور في اتجاه تحقيق التفاوض
14 :43
"نيويورك تايمز" عن بيانات ملاحية: سفينتان تجاريتان مملوكتان للصين عبرتا مضيق هرمز اليوم
14 :32
الرئيس الأميركي ترامب:
- نحن في محادثات جدية لإنهاء العملية العسكرية في إيران
- سأدمر تمامًا جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خارك في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق
-
-
-
-
-
-
-
