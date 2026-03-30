تكتسب مقاربة فصل المسار اللبناني عن نظيره الإيراني زخماً متصاعداً في أوساط القرار، انطلاقاً من قناعة بأن لبنان بات يدفع أثماناً باهظة مقابل تسويات لا يصنعها ولا يملك حق النقض فيها.



تُشير مصادر دبلوماسية إلى أن الخشية الجوهرية لدى بعض الأفرقاء اللبنانيين لا تتعلق بالتسوية الإيرانية في حد ذاتها، بل بآليات ترجمتها محلياً، إذ أثبت التاريخ، بحسب هذه المصادر، أن "كل تفاهم دولي مع طهران أفضى إلى توسيع هامش حزب الله قبل أن يُعزز مؤسسات الدولة".



بيد أن مراقبين يرون أن الفصل المنشود يصطدم بعقبة بنيوية. فحزب الله، وفق تقديراتهم، "ليس طارئاً قابلاً للعزل، بل فاعل متجذّر في النسيج اللبناني ومتشابك عضوياً مع الاستراتيجية الإيرانية". ويحذّر هؤلاء من أن "أي فصل مفروض من الخارج قد يُفضي إلى احتقان داخلي بدلاً من استقرار منشود".



ومع ذلك، تُقدّر مصادر متابعة للملف أن قيمة هذا الطرح تكمن في مجرد تداوله، لكونه يُعيد توجيه النقاش نحو سؤال السيادة بدلاً من إبقائه رهينة حسابات المحاور. والانتقال من موقع الورقة إلى موقع الطرف، بحسب هذه المصادر، "لن يتحقق بقرار فوقي، بل يبدأ بإرادة داخلية تؤمن بأن لبنان مصلحة، لا ممر".