خاص - فكّ الارتباط: رهان صعب في معادلة إقليمية مفتوحة!
-
30 March 2026
-
19 secs ago
-
-
-
تكتسب مقاربة فصل المسار اللبناني عن نظيره الإيراني زخماً متصاعداً في أوساط القرار، انطلاقاً من قناعة بأن لبنان بات يدفع أثماناً باهظة مقابل تسويات لا يصنعها ولا يملك حق النقض فيها.
تُشير مصادر دبلوماسية إلى أن الخشية الجوهرية لدى بعض الأفرقاء اللبنانيين لا تتعلق بالتسوية الإيرانية في حد ذاتها، بل بآليات ترجمتها محلياً، إذ أثبت التاريخ، بحسب هذه المصادر، أن "كل تفاهم دولي مع طهران أفضى إلى توسيع هامش حزب الله قبل أن يُعزز مؤسسات الدولة".
بيد أن مراقبين يرون أن الفصل المنشود يصطدم بعقبة بنيوية. فحزب الله، وفق تقديراتهم، "ليس طارئاً قابلاً للعزل، بل فاعل متجذّر في النسيج اللبناني ومتشابك عضوياً مع الاستراتيجية الإيرانية". ويحذّر هؤلاء من أن "أي فصل مفروض من الخارج قد يُفضي إلى احتقان داخلي بدلاً من استقرار منشود".
ومع ذلك، تُقدّر مصادر متابعة للملف أن قيمة هذا الطرح تكمن في مجرد تداوله، لكونه يُعيد توجيه النقاش نحو سؤال السيادة بدلاً من إبقائه رهينة حسابات المحاور. والانتقال من موقع الورقة إلى موقع الطرف، بحسب هذه المصادر، "لن يتحقق بقرار فوقي، بل يبدأ بإرادة داخلية تؤمن بأن لبنان مصلحة، لا ممر".
-
Just in
-
15 :13
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بنية عسكرية بالجامعة الرئيسية للحرس الثوري عدة مرات
-
15 :12
وزير الخارجية الأميركي روبيو: لن نسمح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم عبور
-
15 :05
الرئيس عون: اليد التي ستمتدّ على السلم الأهلي ستُقطع! تتمة
-
15 :05
وهّاب استقبل وفدًا من "لبنان القوي": لمواجهة مشاريع الإقتتال الداخلي تتمة
-
14 :58
الرئيس جوزاف عون:
- اليد التي ستمتد الى السلم الأهلي ستُقطع
- الأجهزة الأمنية تتخذ خطوات حازمة لمنع أيّ خلل أمني وتقوم بتوقيفات ومصادرة للأسلحة
- لا أحد في لبنان يرغب باندلاع حرب أهلية وإن من يسعى إلى الاصطياد بالمياه العكرة لن تنجح مساعيه
- الأوضاع مأساوية في الجنوب بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها إسرائيل ونواصل الاتصالات الدولية لدفع الأمور في اتجاه تحقيق التفاوض
-
14 :43
"نيويورك تايمز" عن بيانات ملاحية: سفينتان تجاريتان مملوكتان للصين عبرتا مضيق هرمز اليوم
-
-
Other stories
-
-
-
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سفير إيران لدى لبنان سيواصل عمله في بيروت
-
استهداف حاجز للجيش في العامرية... وإصابات بين العناصر
-
بالفيديو: استهداف مدرسة في صور
-
إليكم أيام العطلة الرسميّة بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح...
-
بالفيديو: غارات ودمار هائل وشهداء
-
الخوري: خيارنا واضح بمواجهة التطرف وحماية صيغة "العيش معاً"
-
بالفيديو والصورة: استهداف شقة في الضاحية الجنوبية
-
تعليقٌ إسرائيليّ حول طرد السفير الإيراني: "شيباني يحتسي قهوته في بيروت ويسخر من الدولة"!
-
هدوء حذر... ماذا حصل في مخيم عين الحلوة ليلًا!
-
الحزب يستهدف تجمعات لجنود وآليات العدو في العديسة والمالكية ومستوطنة كريات شمونة
-
المولدات ستعود إلى التقنين مجدداً!؟
-
مصر: تصعيد متوقع وقلق من تفجير داخلي والحل بيد أميركا
-
لبنان: الأسعار تقفز على إيقاع الحرب
-
عن تفاصيل ما طرحه المصري وجواب "الحزب"!
-
EXCLUSIVE
خاص - تصعيد ميداني خطير جنوبًا ومؤشرات على تحول استراتيجي: ما هي احتمالات تدويل المواجهة؟
-
من عقدة محتملة إلى الهامش.. لبنان بين الممرّات!
-
إنذار جديد للضاحية: للإخلاء الفوري!
-
رواتب القطاع العام الستة سيصار الى صرفها.. ومع مفعول رجعي!
-
وزير اسرائيلي ينجو من صواريخ الحزب؟!
-
طهران لواشنطن: لبنان مقابل إسرائيل
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
دول أوروبية قلقة إزاء مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل
-
-
30 March 2026
-
الرئيس عون: اليد التي ستمتدّ على السلم الأهلي ستُقطع!
-
-
-
30 March 2026
-
وهّاب استقبل وفدًا من "لبنان القوي": لمواجهة مشاريع الإقتتال الداخلي
-
-
-
30 March 2026
-
أسعار الألمنيوم تقفز 6 % بعد استهداف منشآت كبرى بالخليج قفزت
-
-
30 March 2026
-
توقيف مشتبهيْن إضافيين في محاولة تفجير بنك أميركي بباريس
-
-
-
30 March 2026
-
مؤشر البدانة الأشهر يخدع الملايين في التشخيص والعلاج
-
-
30 March 2026
-
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
-
-
-
30 March 2026
-
"الخارجيّة" معزّيةً إندونيسيا: الاعتداء على "اليونيفيل" أمر مرفوض!
-
-
-
30 March 2026
-
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بجنوب مدينة غزة
-
-
30 March 2026
-
إسرائيل تغتال مسؤولًا إيرانيا جديدًا...
-
-
30 March 2026