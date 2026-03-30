أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي، أن سفير ايران لدى لبنان سيبقى في البلاد رغم إعلانه من جانب الحكومة اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه ومنحه مهلة لمغادرة البلاد بحلول الأحد.



وقال بقائي ان “سفيرنا سيواصل عمله كسفير لإيران في بيروت، وسيبقى موجودا هناك”، مضيفا أن “السفارة في بيروت لا تزال تعمل”.