أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت حاجز الجيش اللبناني في منطقة العامرية جنوب صور، ما أسفر عن وقوع إصابات بين عناصر الجيش.