تعليقٌ إسرائيليّ حول طرد السفير الإيراني: "شيباني يحتسي قهوته في بيروت ويسخر من الدولة"!
30 March 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
اعتبر وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر أن الدولة اللبنانية "دولة افتراضية محتلة من إيران"، بعد انقضاء المهلة التي حددتها الخارجية اللبنانية للسفير الإيراني للمغادرة وعدم انصياعه، بحسب "روسيا اليوم".
وقال إن "المهلة التي منحتها بيروت للسفير الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني انقضت أمس دون أن يغادر البلاد"، وقال: "هذا الصباح، يحتسي السفير الإيراني قهوته في بيروت ويسخر من الدولة المضيفة".
أضاف إن "وزراء حزب الله لا يزالون يشغلون مناصب في الحكومة اللبنانية".
وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن "5000 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة أطلقت على إسرائيل من الأراضي اللبنانية منذ الثاني من آذار، عندما شن حزب الله هجوما منتهكا اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني 2024".
أضاف أن "جزءًا كبيرًا منها أطلق من جنوب نهر الليطاني، وهي منطقة أعلن الجيش اللبناني في أوائل كانون الثاني الماضي أنها تحت سيطرته العملياتية".
وشدد ساعر على أن "لبنان لن يستعيد حريته حتى يتخذ القرار في بيروت لمواجهة ما وصفه بـالاحتلال الإيراني وحلفائه - حزب الله".
